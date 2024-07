OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso público da saúde de Salvador são prorrogadas

As inscrições para o concurso público da área da saúde foram prorrogadas pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge) de Salvador. Os profissionais interessados em participar do certame terão até às 23h59 do próximo dia 22 para realizar a inscrição. São 593 vagas disponíveis com remuneração variando de R$2.250,00 a R$12.666,54.