Ufba reajusta bolsas da Assistência Estudantil e auxílios

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) reajustará os valores dos cerca de 3.800 auxílios e bolsas da política de assistência estudantil. Os novos valores começam a valer a partir de agosto, com o primeiro pagamento aos estudantes no mês de setembro.



As 786 bolsas terão valores reajustados de R$ 400 para R$ 700, mesmo valor atual das bolsas de iniciação científica custeadas pela Universidade. Todos os programas serão reajustados: Projetos Especiais, Sankofa, Permanecer, Auxilio Estudante Trans e bolsas Nape (Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais).