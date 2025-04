SALVADOR

Uneb oferece orientação gratuita para declaração do Imposto de Renda em maio

Atendimentos serão realizados por professores e estudantes de Ciências Contábeis

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2025 às 16:53

Uneb Crédito: Marina Silva/CORREIO

Professores e estudantes do curso de Ciências Contábeis do Campus I da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Salvador, irão oferecer atendimento gratuito para auxiliar contribuintes na elaboração da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2025.>

Inicialmente prevista para abril, a ação foi remarcada para ocorrer às segundas-feiras do mês de maio. Os atendimentos serão realizados nos dias 5, 12, 19 e 26, das 8h às 16h, no Laboratório de Ciências Contábeis da Uneb, no Campus I, em Salvador.>

O serviço é voltado a contribuintes com vínculo empregatício e que receberam remuneração em 2024 sujeita à tributação pelo Imposto de Renda. Para ser atendido, é necessário apresentar documentos como a declaração de rendimento fornecida pela empresa empregadora, documentos de identidade dos dependentes, comprovantes de despesas médicas com CPF ou CNPJ do prestador e comprovante de pagamento de previdência privada.>

De acordo com a Receita Federal, pessoas físicas residentes no Brasil que se enquadram em critérios específicos estão obrigadas a entregar a declaração até 30 de maio de 2025.>