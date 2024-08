VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Unidade móvel atenderá mulheres em situação de violência na Bahia nesta semana

O projeto Agosto Lilás levará atendimento psicossocial e jurídico a vítimas de violência contra a mulher

M Marina Branco

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 16:38

Unidade móvel de atendimento a mulheres da SPM Crédito: Fernanda Souza

Uma unidade móvel de atendimento psicossocial e jurídico atenderá mulheres em situação de violência na Bahia nesta semana. A iniciativa é parte do projeto Agosto Lilás da Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia (SPM), que vem realizando atividades de apoio e proteção às mulheres no estado ao longo de todo o mês.

Na terça-feira (20), o veículo estará no estacionamento da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e na quarta-feira (21), na Estação da Lapa, ambos os dias das 9h às 15h. Os atendimentos receberão queixas, analisarão casos e encaminharão vítimas para setores da Rede de Enfretamento à Violência contra as Mulheres.

A unidade não funcionará apenas na capital, chegando a Barreiras na quinta-feira (22). No município, os atendimentos funcionarão na Vila Brasil, no Centro de Artes Marciais, das 14h às 20h. Além dos atendimentos, será feita também a campanha “Oxe, me respeite!”, para prevenir e enfrentar importunações e abusos sexuais.

Pelo projeto Agosto Lilás, Barreiras receberá a peça “Elas à Frente – Protagonismo Feminino no Teatro”, também na Vila Brasil, no mesmo horário dos atendimentos. O teatro dará destaque às temáticas da violência de gênero e do empoderamento feminino, com apoio do edital “Elas à Frente pelo Fim da Violência contra a Mulher”.

A SPM atua na inclusão da mulher na sociedade, na promoção da autonomia econômica feminina, e na prevenção e enfrentamento de violências. De acordo com Neusa Cadore, secretária das Mulheres do Estado, a campanha do Agosto Lilás busca conscientizar a população sobre o que é violência contra a mulher e popularizar os canais de denúncia - como o Disque 180 -, bem como a rede de atendimento.