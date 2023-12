Unidades administrativas do TJ-BA terão horário diferente a partir do dia 20 de dezembro

Tribunal de Justiça. Crédito: Divulgação

As unidades do Tribunal de Justiça (TJ-BA) vão ter horário de funcionamento diferente a partir do dia 20 de dezembro, quando começa o recesso forense. Os órgãos de Apoio Técnico Administrativo da Corte baiana vão funcionar das 9h às 15h.



O recesso vai até 5 de janeiro de 2024. Nesse período, ficam suspensos os prazos processuais, a realização de audiências e sessões de julgamento, a publicação de acórdãos, sentenças e decisões no Diário de Justiça Eletrônico, bem como a intimação de partes ou advogados.

O Decreto Judiciário nº 891, que estabelece as normas do recesso, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico.