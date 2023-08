Unifacs inaugura Clínica Integrada de Saúde com serviços médicos especializados

A Universidade Salvador (Unifacs) inaugura na segunda-feira (21) sua Clínica Integrada de Saúde (CIS)., um espaço que vai ampliar o acesso da população a vários serviços médicos especializados, ofertados por estudantes de Medicina, supervisionados por professores.



Localizada no Campus Paralela, Torre Norte, no bairro do Imbuí, a ClS trará uma gama de especialidades médicas, incluindo Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Pediatria, Reumatologia, Hematologia, Clínica Médica e Saúde Mental. Com essa abordagem integrada, os pacientes poderão acessar uma variedade de serviços médicos essenciais em um único local. Os atendimentos à população serão realizados por estudantes da Unifcas, sob a supervisão de professores