Universidade Corporativa do TJ-BA inscreve para curso até esta segunda-feira (16)

'Comunicar Direito – Mídia e Justiça em busca do diálogo' será realizado nesta terça-feira (17), com transmissão on-line

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 06:00

O curso “Comunicar Direito – Mídia e Justiça em busca do diálogo”, a ser realizado nesta terça-feira (17), marca a primeira reunião do Fórum de Comunicação e Justiça, vinculado à Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia (Unicorp-TJ). Instalado por meio da Portaria nº 43, o fórum é voltado a profissionais de Direito e Comunicação, com o objetivo de debater questões relativas aos dois campos do conhecimento.

O encontro será realizado às 10h, na Sala 1 da sede da Unicorp, no Anexo II do TJ-BA, com a presença de magistrados e servidores. A reunião será transmitida também pelo canal da Universidade no YouTube.

As inscrições estão abertas até esta segunda-feira (16), pela internet. Para colaboradores do TJ e público externo, o link para se inscrever é este aqui.

O curso será ministrado pelo jornalista Flávio Novaes, resultado da dissertação “Cartografia da relação entre os Tribunais e os meios de Comunicação Social no Brasil: Uma experiência na Bahia”, defendida na Universidade de Coimbra, em Portugal. O professor e jornalista João Figueira, que participou da banca, estará presente na reunião.

“Queremos cultivar um diálogo permanente entre profissionais da Comunicação e do sistema de Justiça, em especial os magistrados, para que possamos compreender melhor as atividades desenvolvidas por todos, a fim de realizarmos, ao final, um grande serviço à democracia. Logo, quem sairá ganhando é a sociedade”, diz o diretor-geral da Unicorp-TJBA e presidente do fórum, desembargador Jatahy Júnior, responsável pela iniciativa.