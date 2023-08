Vacina contra HPV, que previne câncer e IST, tem baixa procura em Salvador

Vacinação. Crédito: Bruno Concha/Secom

Disponível nos postos de saúde, a vacina contra o HPV, sigla em inglês para Papilomavírus Humano, tem tido baixa adesão em Salvador. Segundo dados da prefeitura, 270 mil pessoas estão na faixa etária para se vacinar e em algumas faixas etárias a procura tem sido abaixo de 10%, muito aquém do ideal.



A vacina HPV quadrivalente está disponível durante todo o ano nas 160 salas de vacinação do Município, nos diferentes bairros da capital baiana. O público-alvo é formado por meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos e homens e mulheres imunossuprimidos, de 9 a 45 anos, que vivem com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos, e o ciclo completo envolve a aplicação de três doses.

O HPV é transmitido principalmente pelo contato sexual sem proteção, entretanto, qualquer contato entre pele e mucosa afetada pode levar ao contágio. A transmissão pode ocorrer entre a mãe e o feto, através da saliva, de autoinfecção e de infecção por perfuração ou corte com objetos contaminados.

A coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, lembra que a idade indicada pelo Ministério da Saúde já passou por algumas alterações até chegar à indicação atual. “Algumas pessoas ainda têm uma visão equivocada e acreditam que a vacina contra o HPV vai estimular o início da atividade sexual. Na verdade, a vacina contra o HPV estimula o organismo a produzir anticorpos que vão agir contra o vírus. Por isso é priorizada a aplicação das vacinas na idade em que se acredita não ter iniciado a atividade sexual e em que ainda não tenha havido contato com o vírus. Por isso também é muito importante que os pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes para que possam receber o imunizante na idade indicada e mantenham o calendário atualizado”, acrescenta.

Câncer do colo de útero

Em 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma estratégia global para eliminar o câncer de colo do útero, baseada na vacinação, rastreamento e tratamento. Uma das metas estabelecidas até 2030 é a vacinação de 90% das meninas contra o HPV até os 15 anos de idade. A vacinação dos meninos também é importante, pois evita a disseminação do vírus e a ocorrência de outros tipos de câncer, a exemplo do peniano e anal.