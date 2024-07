PROGRAMAÇÃO

Vacinação Antirrábica chega a mais de 40 mil animais imunizados; veja locais

Duplas volantes de agentes de saúde estarão em 15 bairros da cidade: Mirantes de Periperi; Tubarão; Base Naval; Alto de Coutos; Plataforma; São João do Cabrito; Alto da Terezinha; Rio Sena; Boa Vista de Brotas; Brotas; Acupe de Brotas; Campinas de Pirajá; Capelinha; Boa Vista de São Caetano e São Caetano. O ponto fixo do Shopping Barra (Estacionamento L1 Sul) também estará funcionando no sábado (20), das 9h às 16h, e no domingo (21), 12h às 17h.

A chefe do Setor de Vigilância e Controle da Raiva Animal e Veterinária do Centro de Controle Zoonoses (CCZ), Danielle Dantas, ressalta que a estratégia garante mais uma oportunidade de vacinar os animais. “Distribuímos as equipes em locais acessíveis para que cada tutor possa, dentro da sua rotina, levar seu animal para ser imunizado. Entendemos que ao longo da semana útil, muitos papais e mamães de pet não conseguem dedicar esse tempo para os cuidados com a saúde dos seus animais, por isso essa ampliação no fim de semana”, pontuou.