Vai pegar a estrada? Veja onde tem wi-fi, banheiro, água e café de graça

Centro de Controle da Via Bahia monitora estradas no estado. Crédito: Wendel Novais/Arquivo CORREIO

Já está quase no fim a espera pelo tão aguardado e amado São João. Faltando menos de uma semana para o grito de anarriê poder ser liberado sem causar estranhamento, a pergunta que não quer calar na boca dos baianos é uma espécie de consulta pública: “e aí, véi, vai descer?” Tal questionamento, que em fevereiro é a forma de saber se algum chegado vai para as festas de largo ou para o Carnaval nos circuitos, em junho ganha outro significado, equivalente a “vai pegar a estrada?”

A compreensão da pergunta nos dois contextos reforça aquilo que já se sabe: no São João, milhares de pessoas saem da capital rumo ao forró do interior baiano. Neste ano, não será diferente. A ViaBahia já projetou um fluxo de veículos 46% maior que nos dias convencionais na BR-324 entre quarta-feira (21) e segunda-feira (26). Normalmente, as estradas administradas pela concessionária recebem 40 mil veículos por dia em cada sentido. Assim, se a expectativa for confirmada, serão cerca de 60 mil/dia.

Para auxiliar os viajantes juninos ou aqueles que costumam colocar o pé na estrada com maior frequência, a reportagem preparou um guia com todos os serviços disponíveis nos caminhos para 10 cidades que vão comemorar o São João em grande estilo. São elas: Jequié, Vitória da Conquista, Santo Estevão, Feira de Santana, Amargosa, Jaguaquara, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Ibicuí e Irecê.

Tem indicação de locais com wi-fi, água e café gratuitos – distribuídos em 15 pontos nas extensões da BR-324 e BR-116 –, informações de pedágios, hotéis, restaurantes e borracharias. As informações foram obtidas por meio de um levantamento feito pelo CORREIO com a colaboração da ViaBahia no fornecimento de dados sobre a BR-324 e a BR-116. Confira tudo abaixo:

Salvador – Santo Antônio de Jesus

Principais vias utilizadas no percurso: BR-324 até a saída 566, BR-420, BA-502 e BR-101

Pedágio: 1 Salvador – Amargosa

Principais vias utilizadas no percurso: BR-324 até a saída 566, BR-420, BA-502, BR-101 e BA-026

Pedágio: 1 Salvador – Cruz das Almas

Principais vias utilizadas no percurso: BR-324 até a saída 566, BR-420, BA-502, BR-101 até a saída do km 220 e BA-500

Pedágio: 1 Salvador – Irecê

Principais vias utilizada no percurso: BR-324, BR-116 (Rio-Bahia) e BA-052

Pedágios: 2 Salvador – Ibicuí

Principais vias utilizadas no percurso: BR-324. BR-116 (Rio-Bahia), Vias Urbanas de Poções e BA-262

Pedágios: 5 Salvador – Jequié

Principais vias utilizadas no percurso: BR-324 e BR-116 (Rio-Bahia)

Pedágios: 4 Salvador – Jaguaquara

Principais vias utilizadas no percurso: BR-324, BR-116 (Rio-Bahia) até a altura do km 635 no Entrocamento de Jaguaquara e BR-420

Pedágios: 4 Salvador – Vitória da Conquista

Principais vias utilizadas no percurso: BR-324 e BR-116 (Rio-Bahia)

Pedágios: 6 Salvador – Feira de Santana

Principal via utilizada no percurso: BR-324

Pedágios: 2 Salvador – Santo Estevão

Principais vias utilizadas no percurso: BR-324 e BR-116 (Rio-Bahia)

Pedágios: 2

Pedágios



►BR-324 | Rodovia Engenheiro Vasco Filho (Salvador – Feira de Santana) | 113,2 KM

Simões Filho – KM 597 + 728

Amélia Rodrigues – KM 551 + 094 ► BR-116 | Rodovia Santos Dumont (Feira de Santana – Divisa BA/MG) | 554,1 KM

Rafael Jambeiro – KM 482 + 138

Brejões / Nova Itarana – KM 566 + 405

Jequié – KM 698 + 410

Planalto – KM 773 + 819

Veredinha – KM 873 + 499

Valores por categoria de veículo na BR-324



Automóvel, caminhonete e furgão – R$3,20

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla – R$6,40

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus – R$9,60

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$12,80

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$16,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$19,20

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$22,40

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$25,60

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$28,80

Automóvel com semirreboque e caminhonete com semirreboque – R$4,80

Automóvel com reboque e caminhonete com reboque – R$6,40

Motocicletas, motonetas e bicicletas moto – R$1,60

Valores por categoria de veículo na BR-116



Automóvel, caminhonete e furgão – R$5,50

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla – R$11,00

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus – $16,50

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$22,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$27,50

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$33,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$38,50

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$44,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque – R$49,50

Automóvel com semirreboque e caminhonete com semirreboque – R$8,25

Automóvel com reboque e caminhonete com reboque – R$11,00

Motocicletas, motonetas e bicicletas moto – R$2,75

Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

Disponibilizadas pela ViaBahia, as Bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) ofertam wi-fi, água e café gratuitos para qualquer um que esteja viajando e deseje fazer uma parada. As SAUs, além de estarem equipadas com banheiros femininos e masculinos adaptados para atender pessoas com deficiência, também abrigam as equipes de resgate e de operações.

A ViaBahia ainda conta com o Centro de Controle Operacional (C.C.O.), que é de onde parte o acionamento dos recursos disponibilizados. O C.C.O. funciona 24 horas e faz a gestão dos chamados via telefones 0800 e de todo o Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS (siga em Inglês), que é composto pelo monitoramento por câmera (CFTV), sistema de contagem de tráfego, estação meteorológica e sistemas de radio comunicação.

Os serviços da ViaBahia oferecidos aos viajantes, no total, incluem:



Wi-fi, água, banheiros e café gratuitos.

Ambulância: Unidades de Resgate para atendimento pré-hospitalar e Unidade de Suporte Avançado estão disponíveis 24h, interruptamente aos usuários e podem ser acionados através do Centro de Controle Operacional (C.C.O.), sempre que solicitado pelos usuários.

Guinchos: A ViaBahia dispõe de guinchos leves para transporte de remoção de veículos de passeio e utilitários pequenos, e guinchos pesados para remoção de caminhões e carretas.

Captura de animais: Quem avistar um animal solto próximo às rodovias pode ligar nos telefones 0800 6000 324 e/ou 0800 6000 116. A ViaBahia conta com veículos especiais de captura e remoção de animais ao longo das rodovias BR-324 – rodovia Engº Vasco Filho e BR-116 – rodovia Santos Dumont.



Veículo de Combate a Incêndio: Presta apoio no combate a focos de incêndio em qualquer ponto das rodovias.

Para Guinchos e Ambulâncias , os serviços estão disponíveis 24 horas e podem ser acionados através do 0800 6000 324 (BR-324 – rodovia Engº Vasco Filho) e 0800 6000 116 (BR-116 – rodovia Santos Dumont). O deslocamento será até o ponto de apoio ou posto de abastecimento mais próximo.



A ViaBahia possui 15 bases SAU, sendo três na BR-324 (Engº Vasco Filho) entre Salvador e Feira de Santana e doze na BR-116 (rodovia Santos Dumont), entre Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais.

Confira as localidades:

► BR-324

SAU - Simões Filho – KM 608 + 300

SAU - São Sebastião do Passé – KM 562 + 700

SAU - Feira de Santana – KM 531 + 200

► BR-11615

SAU - Rafael Jambeiro – KM 482 + 138

SAU - Brejões / Nova Itarana – KM 566 + 405

SAU - Jequié – KM 698 + 410 KM 773 + 819

SAU - Planalto – 773 + 819

SAU - Veredinha – KM 873 + 499

Serviços de Emergência

Postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

► BR-324

Serviços de Emergência

Postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ► BR-324

1. PRF de Simões Filho

Endereço: BR 324,Km 604, Simões Filho/BA - 43700-000



Telefones: (71) 2101-2261 / (71) 98120-0435 2. PRF de Capim Grosso

Endereço: BR 324,Km 356, Capim Grosso/BA - 44.695-000



Telefones: (71) 2101-2273 / (74) 98105-1546

► BR-116

1. PRF de Feira de Santana

Endereço: BR 116, Km 429 Feira de Santana/BA - 44100-000



Telefones: (71) 2101-2266 / (75) 98291-5602 2. PRF de Milagres

Endereço: BR 116, Km 544 Milagres/BA - 45.315-000



Telefones: (71) 2101-2270 / (75) 98291-4426 3. PRF de Jequié

Endereço: BR 116, Km 677 Jequié/BA - 45200-000



Telefones: (71) 2101-2269 / (73) 98175-0127 4. PRF de Poções

Endereço: Rodovia BR116, Km 756, Poções/BA - 45.260-000



Telefones: (71) 2101-2289 / (77) 98145-8374 5. PRF de Vitória da Conquista

Endereço: BR 116, Km 830, Vitória da Conquista/BA - 45.066-700



Telefones: (71) 2101-2288 (77) 98145-8357 6. PRF de Divisa MG/BA

Endereço: BR 116, Km 932 - Encruzilhada/BA - 45.150-000



Telefones: (71) 2101-2290 / (77) 98145-8376 ► BR-101

1. PRF de Alagoinhas

Endereço: BR 101,Km 101 Alagoinhas/BA - 48100-000



Telefones: (71) 2101-2264 / (75) 98291-5620 2. PRF de Teixeira de Freitas

Endereço: BR 101, Km 880, Teixeira de Freitas/BA - 45.990-650



Telefones: (71) 2101-2294 / (73) 98175-4438 3. PRF de Santo Antônio de Jesus

Endereço: BR 101,Km 265, Santo Antônio de Jesus/BA - 44570-000



Telefones: (71) 2101-2262 / (75) 98291-5605 4. PRF de Feira de Santana (Humildes)

Endereço: BR 101, Km 173 - Feira de Santana/BA - 44.100-000



Telefones: (71) 2101-2263 / (75) 98291-5615

Postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE)



► BA-502

Polícia Rodoviária Estadual

Endereço: BA-502, s/n - Parque Panorama, Feira de Santana - BA, 44330-000

Telefone: (75) 3622-0302 ► BA-052

Posto da Polícia Rodoviária Estadual da Bahia



Endereço: BA-052, Anguera - BA, 44670-000



Telefone: (75) 99885-5010



Hospitais/Postos Médicos



► BR-324

1. Hospital do Subúrbio

Endereço: Rua Manuel Lino, 141 - Periperi, Salvador - BA, 40720-460



Telefone: (71) 3217-8600 2. Hospital Geral Clériston Andrade

Endereço: Av. Eduardo Fróes da Mota, s/n - 35º BI, Feira de Santana - BA, 44089-340



Telefone: (75) 3602-3300 ► BR-116

1. Hospital da Mulher – 24 horas

Endereço: R. Barra, 705 - Jardim Cruzeiro, Feira de Santana - BA, 44015-430



Telefone: (75) 3602-7100 2. Hospital Municipal Mariana Penedo

Endereço: Avenida Padre José Gumercindo dos Santos, 500 - Centro, Tucano - BA, 48790-000



Telefone: (75) 3272-2108 ► BR-420

Hospital Municipal de Jaguaquara



Endereço: Av. Pio XII - Muritiba, Jaguaquara - BA, 45345-000



Telefone: (73) 3595-1800 ► BR-101

Posto Médico



Endereço: Rod. Gov. Mário Covas, 4942-5458 - Muritiba, BA, 44340-000 ► BA-502

SESAM – Pronto Atendimento



Endereço: R. SABINO SANTIAGO - Muritiba, BA, 44340-000 ► BA-026

UBS Antonio Santiago dos Santos



Endereço: Maracás - BA, 45360-000 ► BA-052

1. Policlínica Regional de Sáude de Irecê

Endereço: BA-052 - Irecê, BA, 44900-000



Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h



Telefone: (74) 3688-6763 2. Hospital Municipal Dr. Benedito Ney

Endereço: R. Hildete Carneiro, 88-144, João Dourado - BA, 44920-000 (próximo a rodovia BA-052) ► BA-262

1. SAMU

Endereço: R. Cardeal da Silva, 49, Poções - BA, 45260-000



Telefone: (77) 3431-5808 2. Hospital Edmir Souza Costa – 24 horas

Endereço: Praça Leovegildo dos Santos Matos, 031 - CENTRO, Nova Canaã - BA, 45270-000



Telefone: (73) 3207-2182

Postos de abastecimento



► BR-324

1. Posto Larco - São Luiz 2

BR-324, 136 - Amélia Rodrigues, BA, 44230-000 2. Posto Shell – Subaé 1

Endereço: BR-324, SN - s/n - HUMILDES, Feira de Santana - BA, 44135-000



Funcionamento: 24 horas



Telefone: (75) 3614-3851 3. ROTA 324 - Lubrijau

Endereço: KM 576, São Sebastião do Passé - BA, 43850-000 (sentido Feira de Santana para Salvador, 1 km após o viaduto que dá acesso à Candeias e São Sebastião do Passé Centro)



Funcionamento: Segunda a sábado, das 6h à 00h; no domingo, o atendimento é 24h.



Telefone: (75) 99973-5006 4. Posto São Gonçalo 4

Endereço: BR-324 s/n, Feira de Santana - BA, 44135-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (75) 3683-1620 5. Posto Menor Preço

Endereço: Marginal Rodovia Br-324 - Dom Avelar, Salvador - BA



Funcionamento: 24h ► BR-116

1. Posto Larco Petróleo

Endereço: BR-116, S/N - Zona Rural, Santa Bárbara - BA, 44150-000



Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 22h



Telefone: (75) 98218-0249 2. Posto Petrobrás - Arizona 3

Endereço: BR 116, KM 698, Jequié- BA, 45202-130 (próximo ao pedágio)



Funcionamento: 24h



Telefone: (73) 3549-2415 3. Posto Larco Petróleo

Endereço: BR-116, S/N - Zona Rural, Serrinha - BA, 48700-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 20h



Telefone: (77) 3611-2862 4. Posto Paraná

Endereço: BR-116, KM 636, BR-116, 8 - Jaguaquara, BA, 45345-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (73) 99137-2083 5. Posto São Marcos – Rede HG

Endereço: BR-116, 835 - Zona Rural, Vitória da Conquista – BA



Funcionamento: 24h



Telefone: (77) 3421-3228 6. Posto Larco – Morena Bela

Endereço: Rod. Br 116 Zona Rural, Serrinha - BA, 48700-000



Funcionamento: Segunda a sexta, das 5h30 às 20h30; sábado e domingo, das 6h às 21h ► BR-420

1. Posto Portal do Recôncavo

Endereço: BR-420 - Derba, Santo Amaro - BA, 44200-000 2. Posto Shell

Endereço: BR-324, Sn - Km 576 - Centro, São Sebastião do Passé - BA, 43850-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 23h 3. Posto Lagoa Encantada

Endereço: R. Benjamin Constant, 113 - Cachoeira, BA, 44300-000 ► BR-101

1. Posto Coqueiros

Endereço: BR-101 - Distrito de Humildes, Feira de Santana - BA, 44230-000



Telefone: (75) 3683-1155 2. Posto Larco

Endereço: BR-101, Rua Principal, Capoeiruçu, 360, Cachoeira - BA, 44300-000



Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 20h



Telefone: (75) 98233-8025 3. Posto Acácia

Endereço: Rod. Br-101, 263 - Amparo, Santo Antônio de Jesus - BA, 44572-610



Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 22h



Telefone: (75) 3631-7752 4. Posto Larco

Endereço: BR-101, Av. José Gomes Dias, 126 - Centro, Gov. Mangabeira - BA, 44350-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 20h



Telefone: (75) 98218-0249 5. Posto Elite 2

Endereço: BR-101, 184, Amélia Rodrigues - BA, 44230-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (75) 3683-1781 6. Posto Larco

Endereço: BR 101, km 103, BA ► BA-502

1. Posto Santa Bárbara

Endereço: Rodovia para, 21 - Muritiba, BA, 44340-000



Telefone: (75) 98200-0768 2. Rede de Postos DAL/Shell

Endereço: BA-502, 15622, Conceição da Feira - BA, 44320-000



Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 20h



Telefone: (75) 3634-1227 3. Petroservice

Endereço: Av. Subaé São Gonçalo dos Campos, 1260 - Tomba, Feira de Santana - BA, 44063-630



Telefone: (75) 3616-7953 4. Posto Larco

Endereço: BA-502, S/N - Parque Viver, São Gonçalo dos Campos - BA, 44330-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 20h



Telefone: (75) 98233-8025 5. Posto Larco

Endereço: BA-502, S/N - CIS, São Gonçalo dos Campos - BA, 44260-000



Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 21h



Telefone: (71) 99960-1500 ► BA-026

1. Posto Luara

Endereço: BA-026, 600, Malhada de Pedras - BA, 46110-000



Telefone: (77) 3449-2196 2. Posto W3 - Petrobrás

Endereço: BA-026, Caculé - BA, 46300-000



Telefone: (77) 3455-1140 3. Posto Contendas

Endereço: BA-026, s/n - Povoado São Jorge, Contendas do Sincorá - BA, 46620-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (77) 99198-6208 4. Posto Bom Jesus 2

Endereço: Avenida Jose Correia, 200 - Contendas do Sincorá, BA, 46620-000



Funcionamento: 24h 5. Posto Ipiranga - Boa Vista

Endereço: Rod BA-026, Km 23, s/n - Zona Rural, Maracás - BA, 45360-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (73) 98150-3874 ► BA-500

1. Posto Vale Verde

Endereço: R. José da Rocha Passos, 263, Cruz das Almas - BA, 44380-000



Funcionamento: 24h 2. Posto Petrobrás

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 2720 - CAJA, Cruz das Almas - BA, 44380-000



Telefone: (75) 98124-6402 ► BA-052

1. Auto Posto Santo Antônio

Endereço: BA-052, 5000, Anguera - BA, 44670-000



Telefone: (75) 3239-2117 2. Posto Contorno do Bravo

Endereço: Rodovia Ba 052 Contorno do Bravo, Serra Preta - BA, 44660-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h



Telefone: (75) 99121-1359 3. Posto Brasília

Endereço: BA-052, 7321 - Morro do Chapéu, BA, 44850-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (74) 3653-1522

4. Posto LB052 – Shell



Endereço: BA-052, 331, João Dourado - BA, 44920-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (74) 99915-0052

5. Auto Posto Copa 70



Endereço: BA-052, Km 54 - Sede, Irecê - BA, 44900-000



Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h à 22h; sábado, das 7h às 20h; domingo, das 7h às 14h



Telefone: (74) 3641-2677 ► BA-262

1. Posto Petrobrás

Endereço: ROD, BA-262, 20 - CENTRO, Iguaí - BA, 45280-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (77) 99202-0022 2. Posto Uirapuru

Endereço: Av. Juraci Magalhães, 799 - Centro, Nova Canaã - BA, 45270-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (73) 3207-2193 3. Posto Morrinhos

Endereço: Avenida Ilhéus, nº 500 Povoado de, Poções - BA, 45260-000



Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 20h

Borracharias



► BR-116

1. Borracharia Itaipe

Endereço: BR-116, 688 - Vitória da Conquista, BA, 45065-080



Funcionamento: Segunda a sábado, das 7h30 às 18h



Telefone: (77) 3423-3446 2. Borracharia Rio Bahia

Endereço: BA-262, 3780 - Nossa Sra. Aparecida, Vitória da Conquista - BA, 45000-865



Funcionamento: Segunda a quinta, das 8h às 18h; sexta-feira, das 8h às 13h; sábado, das 8h às 13h30



Telefone: (77) 98826-2180 3. MTH Buca Pneus e Acessórios

Endereço: BR-116, Santo Estêvão - BA, 44190-000



Telefone: (75) 99163-2257 4. Borracharia Pai e Filhos

Endereço: Av. Rio Bahia, Km 70, Irajuba - BA, 45370-000



Funcionamento: 24h 5. Borracharia Boa Viagem

Endereço: R. Milagres, 250, Nova Itarana - BA, 45390-000



Funcionamento: Segunda a sábado, das 7h às 18h



Telefone: (73) 99945-7157 ► BR-324

1. Pneus de Carga Michelin & Borracharia



Endereço: BR-324, 11443 - Valéria, Salvador - BA, 41300-501



Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 17h30; Sábado, das 8h às 12h



Telefone: (71) 4009-8200 2. Borracharia 24 Horas

Endereço: R. Dom Avelar, Calabetão, Salvador - BA, 40122-730



Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 00h



Telefone: (71) 99173-0756 3. Borracharia BC Pneus

Endereço: Av. Elmo Serejo de Farias - Nucleo Hab. Rubens Costa Cia I, Simões Filho - BA, 43700-000



Funcionamento: Segunda a sábado, das 7h às 17h



Telefone: (71) 99728-0793 / (71) 98519-4671 4. Borracharia Oficina

Endereço: BR-324 - Amélia Rodrigues, BA, 44230-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (75) 98195-2337 / (75) 98738-1273 5. Jackson Emanuel Borracharia

Endereço: BR-324, 1566 - Subaé, Feira de Santana - BA, 44079-006 ► BR-420

1. Borracharia

Endereço: BR-420, 26 - Ubaíra, BA, 45310-000 (em frente ao AgroVale de Ubaíra) 2. Borracharia de Rege

Endereço: BR-420, R. Cepel - Belém da Cachoeira, Cachoeira - BA, 44200-000 ► BR-101

1. BR Pneus

Endereço: Rod. Br-101, Km 262, 147 - Amparo, Santo Antônio de Jesus - BA, 44436-242



Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 17h30; sábado, das 8h às 12h



Telefone: (75) 3631-2715 2. Borracharia-Conserto de Pneus

Endereço: Rod. Gov. Mário Covas, 175 - Sergi, São Gonçalo dos Campos - BA, 44330-000



Funcionamento: Segunda a sábado, das 6h às 18h; domingo, das 6h às 12h



Telefone: (71) 99133-1777 ► BA-502

1. Itavares Oficina e Borracharia Endereço: Zona rural, São Gonçalo dos Campos - BA, 44330-000

Telefone: (75) 98291-0924 2. Borracharia do Totoco

Endereço: BA-502, Povoado do Pinheiro, Conceição da Feira - BA, 44320-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h30 às 19h30



Telefone: (75) 98137-2684 ► BA-026

1. Borracharia Dois Amigos

Endereço: BA-026, Rua do Comercio Pov - Pé de Serra, Maracás - BA, 45360-000



Funcionamento: Segunda a sábado, das 6h30 às 18h



Telefone: (77) 98147-6474 2. Borracharia Restaurante e Lanchonete GPS

Endereço: BA-026 - Povoado Bom Jesus, Iramaia - BA, 46770-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 10h



Telefone: (73) 99929-2091 ► BA-500

1. Borracharia São Cristóvão

Endereço: R. José da Rocha Passos, 257 - Cruz Das Almas, Cruz das Almas - BA, 44380-000



Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h às 18h; sábado, das 7h às 14h



Telefone: (75) 98837-7083 2. HD Pneus

Endereço: Av. Alberto Passos, 560 - Centro, Cruz das Almas - BA, 44380-000



Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 13h



Telefone: (75) 3621-1416 ► BA-052

1. Borracharia do Paraíba 2

Endereço: BA-052, Av. Primeiro de Janeiro, S/N - Irecê, BA, 44900-000



Funcionamento: Segunda a sexta, das 6h30 às 20h; sábado, das 6h30 às 16h



Telefone: (74) 99968-4537 2. Borracharia Borges

Endereço: BA-052 - América Dourada, BA, 44910-000



Telefone: (74) 98817-8366 ► BA-262

1. Borracharia Iguaí

Endereço: BA-262, Iguaí, BA, 45280-000



Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h às 18h; sábado, das 7h às 14h



Telefone: (73) 98874-4261 2. Borracharia Rio Bahia

Endereço: BA-262, 3780 - Nossa Sra. Aparecida, Vitória da Conquista - BA, 45000-865



Funcionamento: Segunda a quinta, das 8h às 18h; sexta-feira, das 8h às 13h; sábado, das 8h às 13h30



Telefone: (77) 98826-2180

Pousadas/Hotéis



► BR-324

1. Hotel Fazenda Mirage

Endereço: BR-324, s/n Zona Rural, Amélia Rodrigues - BA, 44230-000



Telefone: (71) 3011-0088 2. Fazenda Guimarães

Endereço: BR-324, 75 - Maracangalha, São Sebastião do Passé - BA, 43850-000



Telefone: (71) 98882-9394 3. Pousada Universo

Endereço: Av. Transnordestina, 3150 - Campo Limpo, Feira de Santana - BA, 44032-411



Telefone: (75) 3226-2828 ► BR-116

1. Pousada e Churrascaria Farroupilha

Endereço: BR-116 - Lagoa das Flores, Vitória da Conquista - BA, 45000-000



Funcionamento: Todos os dias, das 8h30 às 23h



Telefone: (77) 98163-6348 2. Hotel Irmãos Vaz

Endereço: Rod. Santos - Dumont - BR 116, km 43, 2225 Entroncamento De, Jaguaquara - BA, 45345-000



Telefone: (73) 98820-2505 3. Pousada Requinte

Endereço: Av. Rio Bahia, 530 - Centro, Santo Estêvão - BA, 44190-000



Telefone: (75) 99116-3772 ► BR-420

1. Hotel Henrique

Endereço: Hospital Street, 208 A - BR-420, Ubaíra - BA, 45310-000



Telefone: (75) 3544-2849 2. Hotel Vale do Jiquiriçá

Endereço: BR-420, km 39 - Prazeres, Jiquiriçá - BA, 45470-000



Telefone: (75) 3651-2179 ► BR-101

1. Pousada e Restaurante Sebastian

Endereço: BR-101, Rua Sebastião Pereira dos Santo, n 321 - Centro, Gov. Mangabeira - BA, 44350-000



Telefone: (75) 98128-7301 2. PenaBranca Hotel

Endereço: BR-101, KM 262 - Amparo, Santo Antônio de Jesus - BA, 44436-242



Telefone: (75) 3632-0254 ► BA-502

1. Hotel Phyccus

Endereço: Rua Glicério Dultra dos Santos N° 123, BA 052 KM, Ipirá - BA, 44600-000



Telefone: (75) 99100-2462 2. Pousada da Serra

Endereço: BA-502, R. Dannemann, 800 - centro, São Félix - BA, 44340-000



Telefone: (75) 98173-5186 ► BA-026

1. Pousada Santiago

Endereço: Rua do Comercio Pov - Pé de Serra, Maracás - BA, 45360-000



Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 22h



Telefone: (73) 99173-4971 2. Pousada Sincorá

Endereço: BA-026, s/n - Povoado São Jorge, Contendas do Sincorá - BA, 46620-000



Funcionamento: 24h



Telefone: (77) 99198-6208 ► BA-500

1. Hotel Valparaíso

Endereço: R. Lions Clube, 1367, Cruz das Almas - BA, 44380-000



Telefone: (75) 3621-1574 2. Pousada Buganvilia

Endereço: N, Av. Getúlio Vargas, 1973, Cruz das Almas - BA, 44380-000



Telefone: (75) 99108-1340 ► BA-052

1. Pousada Morro do Chapéu

Endereço: R. Nova Jerusalém, 5-203 - Morro do Chapéu, BA, 44850-000



Telefone: (74) 3653-1131 2. Hotel e Churrascaria Ponto 4

Endereço: BA-052, S/N, BA-052, Irecê - BA, 44900-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h



Telefone: (74) 99901-5768 ► BA-262

1. Pousada Vila do Sossego - Iguaí

Endereço: BA-262, Iguaí, BA, 45280-000



Telefone: (73) 98811-5118 2. Pousada São Rafael

Endereço: R. Juraci Magalhães, 448 - Centro, Ibicuí - BA, 45290-000



Telefone: (73) 98136-3216

Onde comer



► BR-324

1. Maria Antônia Café e Restaurante

Endereço: BR-34, KM 584, Distrito Industrial, Candeias - BA, 43850-000 (sentido Salvador – Feira de Santana)



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 14h30



Telefone: (71) 3121-3535 2. Vovó Dalva

Endereço: BR-324, KM 480 - Candeias, BA (logo após o viaduto de Candeias, sentido Salvador)



Funcionamento: Todos os dias, das 6h30 às 15h



Telefone: (71) 3607-5010 3. Rei da Pamonha

Endereço: Rodovia BR 324, Km 20, nr 89, Simões Filho - BA, 43700-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h30 às 20h



Telefone: (71) 3396-1547 4. Churrascaria Aratu

Endereço: Rodovia, BR-324, 2050 - Lot. Recanto dos Eucaliptos, Simões Filho - BA, 43700-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h



Telefone: (71) 4122-8282 5. Horto da Feirinha

Endereço: BR-324 - Amélia Rodrigues, BA, 44245-000



Funcionamento: Segunda-feira, das 7h às 17h; quarta a domingo, das 8h às 16h



Telefone: (75) 99249-7511 ► BR-116

1. Restaurante Carne na Brasa

Endereço: Avenida Rio Bahia, BR-116, 3020, Santo Estevão - BA, 44190-000



Funcionamento: Segunda a sábado, das 7h às 15h30



Telefone: (75) 99144-5585 2. Kiosk Beira Rio

Endereço: BR-116, s/n Ponto do Rio Jacuípe, Feira de Santana - BA, 44001-032



Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 17h



Telefone: (75) 99117-6130 3. Ivan Churrascaria

Endereço: Av. Transnordestina, BR 116 - KM 04 - Parque Ipe, Feira de Santana - BA, 44054-008



Funcionamento: Segunda a quinta, das 10h às 21h; sexta e sábado, das 9h30 às 23h; domingo, das 9h30 às 19h



Telefone: (75) 3224-5684 4. O Lanchão - Lanchonete e Restaurante

Endereço: BR-116, Rod. Santos Dumont - Boaçu, Jequié - BA



Funcionamento: Terça a sábado, das 8h às 20h; domingo e segunda, das 11h às 9h 5. Restaurante Alto da Torre

Endereço: Rodovia BR 116, km 877 - Vitória da Conquista, BA, 11955-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h



Telefone: (77) 98851-9278 ► BR-420

1. Recanto Bar do Gonçalo

Endereço: BR-420 - Cachoeira, BA, 44300-000



Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 22h



Telefone: (75) 99951-8860 2. Restaurante Parada Obrigatória

Endereço: BR-420, na altura do KM 344, Jaguaquara - BA, 45345-000 (ao lado do Ifba)



Funcionamento: Segunda a quinta, das 9h às 18h; sexta, sábado e domingo, das 9h às 21h



Telefone: (11) 99125-6716 ► BR-101

1. Churrascaria Boi na Brasa

Endereço: BR-101 - Humildes, Feira de Santana - BA



Telefone: (75) 98369-0656 2. Restaurante Cantinho da Roça

Endereço: BR-101, Povoado Bonfim, Santo Antônio de Jesus - BA, 44570-000



Telefone: (75) 99926-6832 ► BA-502

1. Churrascaria Pimentas

Endereço: BA-502, R. São Gonçalo - Tomba, Feira de Santana - BA, 44092-044



Funcionamento: Segunda a sexta, das 7h30 às 15h30; sábado, das 8h às 16h



Telefone: (75) 99130-6650 2. Restaurante Fazenda Santa Cruz

Endereço: BA-502, 1123 - Muritiba, BA, 44340-000



Funcionamento: Quinta a domingo, das 11h30 às 17h



Telefone: (71) 98751-5651 ► BA-026

1. Churrascaria Boa Vista

Endereço: BA-026, km 23, Maracás - BA, 45360-000



Funcionamento: Todos os dias, das 6h às 22h



Telefone: (73) 99170-8416 2. Lanchonete e Restaurante do Louro

Endereço: BA-026, Nova Itarana - BA, 45390-000



Funcionamento: Segunda a sábado, das 7h às 19h; domingo, das 7h às 15h30



Telefone: (73) 98842-9933 ► BA-500

1. Point do Espetinho

Endereço: BA-500, Av. Getúlio Vargas, 1327-1381, Cruz das Almas - BA, 44380-000



Funcionamento: Terça a sábado, das 18h às 22h30



Telefone: (75) 98283-1971 / (75) 98283-1339 2. Restaurante Tempero Novo Cruz das Almas

Endereço: BA-500, Av. Irmã Dulce, 421-1, Cruz das Almas - BA, 44380-000



Funcionamento: Segunda a sábado, das 11h às 17h



Telefone: (75) 98168-2349 ► BA-052

1. Restaurante, Bar e Lanchonete Oficina do Sabor

Endereço: BR-052, R. Rosalvo Bento Santana - América Dourada, BA, 44910-000



Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 23h



Telefone: (74) 98841-0403 2. Cabrito & Cia

Endereço: BA-052, Baixa Grande - BA, 44620-000



Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 15h30



Telefone: (74) 99994-7033 3. Grupo Pimenta – Churrascaria e Lanchonete

Endereço: BA-052, KM 271, Morro do Chapéu - BA, 44850-000



Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 22h



Telefone: (74) 3653-2850 ► BA-262

1. Padaria Avenida

Endereço: BA-262, 268, Poções - BA, 45260-000



Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h



Telefone: (77) 99985-0247 2. Pizzaria Central Iguaí

Endereço, BA-262, Rua Travessa Salviano Marquês, número 38 - Centro, Iguaí - BA, 45280-000



Funcionamento: Segunda a sexta, das 19h às 22h30; sábado, das 19h à 0h; domingo, das 19h às 23h30



Telefone: (73) 98815-9738

Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo