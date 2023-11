Vai um delivery aí: saiba os itens mais pedidos e estabelecimentos mais bem avaliados na Bahia

Hambúrguer é o item mais pedido na Bahia e no Brasil. Crédito: Divulgação/Saboretto

É difícil resistir a eles após um dia difícil de trabalho ou quando bate aquela vontade de sair da rotina e a preguiça fala mais alto. Nessas horas, “seu pedido saiu para entrega” pode ser uma das frases mais belas de se ler. O modelo delivery é um sucesso, não só para lanches ou refeições, mas também compras de mercado, farmácia e até pet shop. O setor cresceu muito durante a pandemia de covid-19, sendo a salvação para muitos estabelecimentos, e continuou em alta, deixando no ar uma curiosidade daquelas: quais são os itens mais pedidos na Bahia?

O CORREIO entrou em contato com o iFood, líder no ramo de entregas na América Latina, e descobriu a resposta. Na categoria lanches de 2022, o ranking baiano de primeiro, segundo e terceiro lugar vai, respectivamente, para hambúrguer, sanduíche wrap e açaí. Curiosamente, este último item vem da região Norte brasileira e os hambúrgueres e wraps de ainda mais longe: Estados Unidos.

‘Wrap’ vem do verbo em inglês ‘to wrap’, que significa embrulhar. As massas bem fininhas que lembram um pão árabe embrulham recheios variados, comuns a qualquer sanduíche. Elas foram inspiradas nos tacos mexicanos e podem ser uma boa pedida para um lanche ou refeição prática e saudável.

Do top 3 baiano, dois itens também aparecem no top 3 brasileiro: hambúrguer em primeiro lugar (com 115 milhões entregues no país no ano passado somente pelo iFood), e wrap em terceiro lugar (com 56 milhões). Quem ocupa o segundo lugar, desbancando o açaí (que passa a ocupar a sétima posição, com 34 milhões), é o refrigerante (com 67 milhões).

Para o grande campeão de entregas, responsável por 2,8 milhões de pedidos na Bahia em 2022, o aplicativo identificou ainda um ranking dos oito estabelecimentos baianos mais bem avaliados pelos clientes na plataforma. Confira:

Ninja Burguer (Vitória da Conquista)

Saboretto (Guanambi)

House Burger 190 (Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro e Itabuna)

Divino Burguer (Salvador)

Fit Burger (Feira de Santana)

Vixeburger (Salvador)

Burger Nenss (Santo Antônio de Jesus)

Doppio Burger Na Brasa (Feira de Santana)



Qual o segredo do hambúrguer?

Keven Anderson Neris, de 28 anos, é o dono do Ninja Burguer, de Vitória da Conquista, que ocupa o primeiro lugar do ranking. Para ele, o segredo para conquistar boas avaliações dos clientes é o sabor, que é reflexo da qualidade dos produtos, e a rapidez na entrega do pedido. Keven conta, orgulhoso, que em julho deste ano bateu o recorde de 5.500 hambúrgueres vendidos no mês. No cardápio, são oito opções, que vão de R$20 a R$40.

Ninja Burguer, em Vitória da Conquista, vende mais de 5 mil hambúrgueres por mês. Crédito: Divulgação/Ninja Burguer

O mais pedido deles é o “Exotic Burguer”, composto por pão de batata, 160g de carne, queijo cheddar, bacon fatiado, tomate, alface, molho barbecue, cebola na manteiga e maionese temperada da casa. Um item que chama atenção no cardápio é o “Hard Burguer”. Com ingredientes caprichados, é o mais caro entre as opções. No pão de batata, ele leva duas carnes de 160g cada, quatro porções de queijo mussarela, quatro porções de queijo cheddar, duas porções de cebola na manteiga, seis porções de bacon fatiado, alface, tomate, molho barbecue e maionese temperada da casa.

O dono, Keven, conta a história do estabelecimento. “Começamos em 2020, na pandemia, então era só delivery mesmo, foi através dele que crescemos. Tinha eu, minha esposa e um motoboy e agora já somos 13 funcionários totais aos finais de semana, sendo oito deles motoboys. Temos um espaço físico para os clientes hoje, mas é bem reduzido, o foco mesmo é o delivery.”

Já o Saboretto, que fica Guanambi e ocupa o segundo lugar do ranking, nasceu em 2019 como ponto físico e funciona somente como delivery desde a pandemia. Por lá, são vendidos cerca de 3.500 hambúrgueres por mês. Quem comanda tudo por lá é William Figueiredo, de 32 anos. No início, eram somente ele, a esposa, o cunhado e um motoboy; hoje, são 18 pessoas ao todo trabalhando.

Saboretto, em Guanambi, vende mais de 3 mil hambúrgueres por mês. Crédito: Divulgação/Saboretto

O cardápio conta com açaí, milkshake, panqueca e petiscos além dos hambúrgueres, que possuem 12 versões que variam de R$17,99 a R$27,99. Um dos mais pedidos é o “Nana Smash”, com pão brioche, carne de 150g, cream cheese, carne seca, banana da terra caramelizada, bacon, alface e tomate.

“Acho que o nosso segredo é ter muitas opções em só lugar, produtos de qualidade preço acessível e agilidade na entrega com uma boa embalagem. Conseguimos levar um público fiel para o delivery porque quando abrimos ficávamos na praça principal do centro da cidade, bem localizado, então as pessoas já conheciam bastante”, diz William.

E a pizza?

Após o hambúrguer, o wrap e o açaí, ainda no top 10 dos itens de lanche mais pedidos na Bahia em 2022, estão prato de comida com carne, prato de comida com frango, pizza, massa, bolos e tortas, peixes e frutos do mar e sobremesas, nesta ordem. Para a pizza, que surgiu na Itália mas é uma queridinha universal e até de se esperar que estivesse melhor posicionada, o iFood também separou um outro ranking.

Braiana Pizzaria, em Salvador, é a mais bem avaliada da Bahia. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nele, o aplicativo revela que, no ano passado, a Bahia teve cerca de quatro pedidos de pizza a cada minuto. Ao todo, foram mais de 2 milhões de pizzas entregues no estado. Confira o ranking das pizzarias baianas mais bem avaliadas pelos clientes na plataforma:

Braiana Pizzaria (Salvador)

City Pizza Delivery (Juazeiro)

Teleminipizza (Ilhéus)

Bora Pizza Bar (Teixeira de Freitas)

Ciciliotti Pizzaria - Pituba (Salvador)

Dom Pizzaiolo (Barreiras)

Sottero Pizza (Salvador)

Seltcs - Delivery (Salvador)



Outras categorias

Na categoria mercado, no top 5 de pedidos feitos na Bahia em 2022, estão, nesta ordem: leite integral, banana prata, creme de leite, batata e limão taiti. Já no top 5 nacional, estão: banana prata, óleo de soja, limão taiti, açúcar refinado e margarina.

No setor PET na Bahia, os mais pedidos são: areia higiênica para gato, areia sanitária, tapete higiênico para cães, ração para gatos adultos castrados e ração para gato sabor salmão. Já no cenário nacional, a areia sanitária não aparece no top 5, fazendo os dois tipos de ração subirem para as segunda e terceira posição, seguidas pela ração úmida para gatos adultos sabor atum e pela ração para gatos adultos castrados sabor frango.

Mais pedidos na Bahia em 2022:

