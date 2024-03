entretenimento

'Vamos Ver o Pôr do Sol' leva Banda Jammil, Filhos de Jorge e Banda Aiyê à Ponta de Humaitá

Evento faz parte do Festival da Cidade em celebração aos 475 aniversário de Salvador

Luiza Gonçalves

Publicado em 24 de março de 2024 às 21:09

'Vamos Ver o Pôr do Sol' leva Banda Jammil, Filhos de Jorge e Banda Aiyê à Ponta de Humaitá Crédito: CORREIO/Paula Froes

Público animado, um belo pôr do sol e muita música. Esse foi o cenário no Mont Serrat neste domingo (24), que recebeu o “Vamos Ver o Pôr do Sol”, na Ponta do Humaitá, comandado pela banda Jammil e que teve como convidados Filhos de Jorge e Banda Aiyê. O tradicional projeto que acontece nos verões há quase 10 anos, dessa vez integrou o Festival da Cidade, na programação oficial do aniversário de 475 anos de Salvador, que será celebrado nesta sexta-feira (29).

O evento reuniu centenas de pessoas que aproveitaram o restinho do final de semana para curtir em tranquilidade com o amigos e a família, como foi o caso da balconista Cristiane Oliveira, que é fã do projeto e já acompanha há algumas edições: “Sempre que eu fico sabendo que vai ter Banda Jammil em Humaitá eu venho. E é um atrativo para o domingo, eu trabalho a semana toda e é um lazer que a gente vem e curte, é de graça, encontra os amigos, se diverte, curte a banda que é maravilhosa e o pôr do sol que é lindo”, afirma.

Já Isaac Santos e Marco Ferreira chegaram ao Vamos Ver o Pôr do Sol motivados pela atração convidada, a banda Filhos de Jorge, de quem são fãs: “A gente ama os filhos de Jorge, onde eles estão, a gente tenta estar lá. Mal vejo a hora deles chegarem para gente pular, dançar e canta”, afirma Isaac. A dupla apontou ainda como maior diferencial do evento a localização. “Olha essa vista maravilhosa, olha esse lugar, é perfeito”, justifica Marco.

Show levou centenas de pessoas à Ponta de Humaitá Crédito: CORREIO/Paula Froes

A apresentação começou por volta das 17h30 com a Banda Jammil e Uma Noites, liderada pelo vocalista Rafa Barreto ao som de Praieiro. Ao longo do show o grupo cantou sucessos de seu repertório como “Celebrar”, “Colorir Papel” e “Ê Saudade”, além das mais recentes “Coladinho”, “Tik Tok” e “Brasileiro é Torcida”.

“Humaitá é a nossa casa, a gente se sente parte disso, desse movimento, desse astral, desse clima, do mar como nosso pano de fundo, então eu me sinto em casa. A sensação só pode ser de gratidão, gratidão a tudo isso. E para esse show mais que especial, o público pode esperar muita alegria, amor, sentimento de amizade, que é isso que é a Jammil em toda sua história”, afirmou o vocalista no backstage.

A tarde teve a participação da Banda Aiyê e as Deusas do Ébano que subiram ao palco ao som de Que Bloco É Esse, cantada com participação de Rafa Barreto. Ao longo da performance, o grupo passou por sucessos símbolos do Bloco Afro Ilê Aiyê como Depois Que o Ilê Passar, Crença e Fé, e a música tema do carnaval 2024, Ilê Bodas de Ouro, que foram recebidos calorosamente pelo público

Tudo pareceu ficar ainda mais animado quando a banda Filhos de Jorge chegou a Ponta de Humaitá. Ouvia-se na plateia: “Essa é a banda do balanço”. Acompanhando os vocais e coreografias de Arthur Ramos e Dan Vasco, a galera se jogou nos ritmos de Xuxu, Vai que Cola, Ela Tem o Dendê e Ziriguidum. Houve ainda a colaboração entre os cantores e Rafa Barreto no single No Seu Corre, parceria gravada pelos artistas em 2023.