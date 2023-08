Van escolar fica destruída após pegar fogo em Pernambués

Uma van escolar pegou fogo no início da madrugada desta segunda-feira (7), na Rua 10 de Janeiro, no bairro de Pernambués. O veículo ficou totalmente destruído, mas não houve feridos.



De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima – proprietária da van – relatou que acordou com o veículo pegando fogo após colidir em um muro. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos investiga a possibilidade de tentativa de furto ter sido a verdadeira motivação para o incêndio.