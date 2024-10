SALVADOR

Vazamento alaga escadaria e deixa moradores sem água na San Martin

Um vazamento causou transtornos para moradores da Vila Sabino, nas imediações da Avenida San Martin, na manhã desta terça-feira (8). Uma ligação, que fica na Ladeira de São Cristóvão, estourou e faz com a água alagasse casas e também uma área de escadaria. Com a situação, os moradores da região precisaram sair de casa dentro da inundação.

"Além do povo, que aqui está precisando sair para o trabalho com o pé encharcado, as casas também foram prejudicadas. Lá em casa mesmo entrou tanta água que eu perdi uma máquina de lavar novinha. Estou aqui procurando o pessoal da Embasa para ver o que eles podem fazer para corrigir isso porque a gente não pode ficar no prejuízo", conta um morador, que prefere não se identificar.