Veja onde encontrar cursos de alfabetização para jovens e adultos em Salvador

Cursos promovem alfabetização de adultos. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Nesta terça-feira (14), é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização, instituído no Brasil na década de 1960. De acordo com dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) de 2022, 5,6% da população brasileira é analfabeta atualmente.



Na Bahia, segundo a pesquisa, o índice de analfabetismo é de 10,3%. Com o intuito de contribuir para a erradicação desse número, instituições promovem cursos e programas de alfabetização para jovens e adultos em Salvador. Confira alguns:

Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos Há cinco anos, o Instituto Yduqs, responsável por ações sociais em diversas unidades de ensino superior, realiza o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos. A iniciativa já formou mais de mil alunos em todo o Brasil.

O projeto conta com dezenas de coordenadores, professores e 80 alunos dos cursos de licenciaturas da Estácio e tem a atriz Malu Mader como embaixadora. Em Salvador, as vagas para o primeiro semestre de 2024 já estão abertas e as matrículas podem ser feitas de forma presencial, nas unidades da Universidade Estácio, ou on-line, através do site da instituição.