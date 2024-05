COMÉRCIO

Venda de flores deve aumentar até 300% com o Dia das Mães

Saiba quais são as espécies mais vendidas no segundo domingo de maio

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2024 às 06:30

Período é considerado o "Natal" da floricultura Crédito: Marina Silva/CORREIO

Donos de floriculturas de Salvador já comemoram o aumento das vendas na semana que antecede o Dia das Mães. O comércio de flores fica aquecido no período e a expectativa, neste ano, é de aumento de até 300% nas vendas, mesmo com a escassez de alguns itens. Buquês de rosas vermelhas, astromélias e orquídeas estão entre os mais procurados no período.

Na loja Cassia's Floricultura, em Brotas, a sócia Vânia Baraúna projeta aumento de vendas entre 150% e 300%, em comparação com períodos não festivos. Além do Dias das Mães, as vendas são impulsionadas no Dia dos Namorados e Dia da Mulher.

“Cerca de cinco dias antes, nós já começamos a perceber o aumento das vendas. Se, em uma semana normal, nós vendemos 12 vasos de calandiva [conhecida como flor da fortuna], nesta semana, vendemos cerca de 48”, diz Vânia Baraúna, que é sócia da loja com a mãe.

A data é considerada o “Natal” da floricultura brasileira pelo Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), sendo responsável por 16% de toda a venda anual. A entidade que representa o setor projeta que as vendas sejam 8% maiores do que no ano passado, sem detalhar valores.

“A cada ano, mais pessoas antecipam as compras através das encomendas. Isso é bom para o produtor e o mercado, que conseguem se programar melhor. Quem deixa para a última hora, acaba comprando mais caro”, diz Renato Opitz, diretor do Ibraflor.

Flores mais vendidas no Dia das Mães, segundo lojistas de Salvador