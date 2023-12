Ventania e quedas de árvores deixam mais de dez bairros sem energia em Salvador

Crédito: Reprodução

Ao menos dez bairros de Salvador ficaram sem energia nesta quarta-feira (20). Em meio às fortes chuvas e ventania, moradores da capital e Região Metropolitana relataram falta de luz em vários pontos da cidade. Um deles foi na Barra, onde árvores caíram sobre a rede elétrica causando curtos circuitos e fios partidos na região da Avenida Sete de Setembro, conhecida como Ladeira da Barra. Por conta da situação, o trânsito ficou bloqueado na região.

Segundo a Coelba, em Águas Claras e outros trechos da cidade houve registros de vegetações e objetos projetados contra a rede elétrica, danificando postes e componentes elétricos. Há relatos de falta de energia nos bairros: Graça, Bonfim, CAB, Itaigara, Canela, Vitória, Campo Grande, Vila Laura, Stella Maris, Boca do Rio, Itapuã, Nazaré, Horto e Villas do Atlântico. Em alguns locais, a energia caiu mais de uma vez ao longo do dia.

Além das quedas de árvores, a ventania também provocou interrupções no fornecimento de energia. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o momento em que a fiação de um poste explode na Boca do Rio, próximo ao antigo Centro de Convenções de Salvador.

Já no Canela, um transformador explodiu próximo a reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). Segundo funcionários, o portão automático precisou ser aberto na chave e as salas ficaram sem luz.

Em nota, a Coelba informou que reforçou o contingente de equipes em campo para atender os chamados provocados pelas fortes chuvas, associadas a ventos de maior e descargas atmosféricas. "Devido às extensões dos danos motivados pelas condições climáticas, a empresa seguirá atuando de maneira ininterrupta até o restabelecimento das ocorrências", diz a empresa em nota.

Os poucos prédios com energia estão apenas com gerador. Crédito: Wladmir Lima/CORREIO

A empresa sinalizou que serviços essenciais como abastecimento de água e unidades de saúde terão atendimentos prioritários. A companhia de eletricidade também está preparada para atuar em situações de maior porte como substituição de postes e reposição de componentes elétricos danificados. Em alguns chamados, o tempo de conclusão dos trabalhos pode ser comprometido devido à complexidade dos serviços e dificuldades de acesso motivados por alagamentos, desabamentos, vias bloqueadas, entre outros.

Árvores caíram sobre a rede elétrica causando curtos circuitos e fios partidos na Ladeira da Barra

A Coelba alerta para que os moradores não tentem resolver problemas por conta própria e reforça que somente os seus técnicos estão autorizados a intervir na rede elétrica. Em caso de ocorrências relacionadas à rede elétrica, os clientes devem entrar em contato com a distribuidora por meio do número 116.

Outras ocorrências da chuva em Salvador

Alagamento na região do Comércio. Crédito: Wladmir Lima/CORREIO

As condições climáticas da capital baiana geraram muitos transtornos. Além dos estragos causados pela falta de energia, há vários trechos bloqueados por vegetação na pista, como no Corredor da Vitória, e pontos alagados, como Vale do Canela, Água de Meninos e Comércio, nas regiões da Sede da Polícia Federal e Praça da Mãozinha.

Até as 20h desta quarta-feira (20), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 107 solicitações por conta da chuva. A regiões com mais ocorrências foram o Subúrbio/Ilhas (17) e Cidade Baixa (15).