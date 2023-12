Ventos fortes derrubam torre de transmissão e deixa região de Jequié sem energia

Os ventos fortes, que chegaram a 80 km/h, derrubaram uma torre de transmissão de energia na cidade de Jequié, deixando a região no escuro. O fato ocorreu na tarde de terça-feira (19), por volta das 16h. Segundo relatos, o problema se estendeu por cerca de 15 horas.



De acordo com a Neoenergia Coelba, o reparo foi concluído na manhã desta quarta-feira (20), em um trabalho que envolveu uma força-tarefa com mais de 50 profissionais entre engenheiros, técnicos e eletricistas.