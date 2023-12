Chuva em Ilhéus provoca alagamentos, queda de árvores na BA-264 e falta de energia

Os primeiros impactos das fortes chuvas que atingem a Bahia já começam a ser sentidos. Em Ilhéus, no sul do estado, na madrugada desta quarta-feira (20), faltou energia em boa parte da cidade, ruas ficaram alagadas e árvores caíram às margens da BA-264, no trecho que liga ao município de Uruçuca.



De acordo com o jornalista Yordan Bosco, morador da cidade ouvido pelo Correio, o trânsito na BA-264 nas primeiras horas da manhã de hoje ainda fluía bem, mas em alguns pontos era necessário mais atenção dos motoristas para desviar das árvores caídas sobre a pista.