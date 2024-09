INTERIOR

Vereador de Canarana registra boletim de ocorrência contra ameaças

O vereador do município de Canarana Valdenilton Martins (Podemos), mais conhecido como Neguinho Professor, afirma ter sofrido um atentado em sua casa na madrugada deste domingo (29), por volta das 3h30. Na ocasião, o político teve a casa atingida por disparos de arma de fogo, e um bilhete com ameaças foi deixado na porta.

“Neguinho viado, se for comprar votos, voltaremos e usaremos as balas. Se avisar a polícia, também voltaremos. Você tem dois caminhos. Deus ou o diabo. Desacredita e verás se é blefe, viado”, afirmava a mensagem.

Ele pegou o pacote, colocou no carro e foi em direção ao compromisso. Ao chegar em outra praça, Renilton Carvalho, apoiador de campanhas anteriores do vereador, o chamou e relatou as mesmas ocorrências em sua casa. Três tiros na parede e um bilhete, chamando-o de puxa-saco. Renilton está mais afastado da campanha neste ano, mas passou a acompanhar Neguinho a partir da ocorrência.

Neguinho faz parte da base do prefeito Joelson Matos, do PSD, que tem como principal opositora a candidata do PT Marleide Oliveira nas eleições para prefeitura de Canarana. Atualmente, a candidata está muito bem colocada nas pesquisas, o que, segundo Neguinho, pode ter feito os apoiadores dela recearem que esquemas de compra de votos a derrubassem. O vereador afirma não ter qualquer relação com esquemas do tipo.