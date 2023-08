Via em frente ao Shopping da Bahia tem trânsito alterado a partir desta quinta-feira (3)

Crédito: Divulgação/Transalvador

O trânsito no trecho em frente ao Shopping da Bahia, na via marginal da Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores, será modificado a partir desta quinta-feira (03) por conta das obras de requalificação que estão sendo feitas no local.



Um trecho da via já está parcialmente interditado e, agora, a baia de acesso à entrada principal do shopping será fechada por prismas. Assim, a parada e o estacionamento ficarão proibidos ao longo da marginal da Av. Tancredo Neves, em frente ao centro de compras. Haverá sinalização com placas.

Os motoristas devem ficar atentos, já que a via é fiscalizada por videomonitoramento para coibir a infração. A previsão é que essas alterações durem cerca de 60 dias. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as alterações são para ordenar o fluxo de veículos e trazer mais fluidez à região.

Transportes

O ponto de ônibus localizado em frente ao shopping também sofre alterações. Desde o último sábado (29), os ônibus que acessavam a via marginal para utilizar o ponto do Centro Empresarial Iguatemi não precisam mais fazer isso. A nova baia foi liberada e, com isso, todos os ônibus voltarão a utilizar apenas a via principal.

As linhas que possuem parada no ponto do Centro Empresarial Iguatemi vão acessar o ponto através de um novo acesso, localizado mais à frente, no final do canteiro entre a via principal e a via marginal, que permitirá a aproximação do ponto.

Já o ponto de táxis localizado em frente ao Shopping da Bahia precisará ser realocado para outro ponto nas imediações do centro de compras a partir desta quinta-feira (03).

A área de embarque e desembarque será transferida para o Estacionamento E, na saída próxima ao SAC. A previsão é que a alteração dure cerca de 60 dias. Durante esse período, não será permitida nenhuma parada para embarque e desembarque em frente ao shopping. O ponto de táxis voltará para seu local de origem após a finalização dos serviços.

Os veículos de aplicativos devem seguir utilizando os locais pré-determinados para a realização do embarque e desembarque de passageiros. São eles: Estacionamento C / Pão de Açúcar, Estacionamento E / SAC e Estacionamento D3 / Outback.