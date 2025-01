MANUTENÇÃO

ViaBahia realiza serviços na BR-324 nesta semana; veja horários

Intervenções ocorrerão até sábado (1º)

A ViaBahia vai realizar serviços noturnos programados para esta terça-feira (28), entre os quilômetros 599 e 600, e também de quarta (29) a sábado (1), entre os quilômetros 601 e 605 da BR-324. As intervenções ocorrerão das 6h às 15h e das 20h às 5h, com sinalização no local para garantir a segurança da equipe operacional e dos motoristas. >