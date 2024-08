EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE

Viagens pedaláveis podem reduzir em até 37% a emissão de CO2 na capital

Uma das principais pautas da sustentabilidade, a descarbonização – processo de reduzir as emissões de carbono na atmosfera, especialmente de dióxido de carbono (CO2) – pode ser alcançada pelo simples ato de pedalar. Isso é o que revela a pesquisa Impacto Social do Uso da Bicicleta em Salvador, que a partir dos dados coletados projetou que, se a parcela da população de Salvador que mais utiliza veículos motorizados individuais e ônibus – que representam 58% do dióxido de carbono da capital – utilizasse a bicicleta em todos os trajetos de até 8 km, a cidade teria uma redução de 37% na emissão de CO2.

“Todas as cidades do mundo que aceitaram fortalecer o uso da bicicleta têm preocupação com a qualidade de vida do espaço urbano. Toda vez que a bicicleta é introduzida, ocupa um lugar importantíssimo no sistema de transporte [...] Cada vez que colocamos esse meio de transporte nas ruas, estamos tirando carro da cidade. Esse sistema de bicicleta compartilhada, fruto da nossa parceria com o Itaú, tem papel educativo e torna a bicicleta popular”, ressalta Isaac Edington, coordenador do Movimento.