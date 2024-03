CONFUSÃO

Viatura e ônibus da PM são atingidos por pedradas no Comércio; três pessoas ficaram feridas

Caso aconteceu após a prisão de dois homens que escondiam drogas no telhado do edifício

Um grupo de moradores atacou uma viatura da Polícia Militar (PM) no bairro do Comércio em Salvador. Segundo a PM, o incidente aconteceu após a guarnição prender dois homens flagrados com crack, maconha e cocaína no telhado do prédio Conjunto Pilar. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (28).