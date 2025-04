FORAGIDOS

Vídeo: dois homens roubam 25 ovos de Páscoa em loja de Salvador

Câmera de segurança flagrou o momento do crime

Dois homens foram flagrados roubando 25 ovos de Páscoa em uma loja da Cacau Show, no Cabula IV, no sábado (12). Os suspeitos invadiram a loja, localizada na rua Teódulo de Albuquerque, e furtaram as mercadorias e uma quantia de dinheiro. >