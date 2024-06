Vídeo flagra acidente de moto na Avenida Paralela; veja

Em nota, a Secretaria de Manutenção (Seman) informou que já fez o reparo na região, com asfalto a frio. Após a melhora do tempo, agentes da pasta voltarão ao local para aplicar o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

A Seman também esclarece que há um vazamento de água no buraco e está aguardando a confirmação da responsabilidade do vazamento. A Embasa informou que o problema no pavimento não é decorrente a vazamento de água, pois não existe rede da Embasa nesse trecho e que a causa do buraco foi a chuva.