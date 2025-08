SUSTO

Vídeo: Juiz salva advogado de engasgo durante audiência em Salvador

Magistrado utilizou técnica de primeiros socorros para desobstruir vias aéreas

Maysa Polcri

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 15:14

Advogado foi salvo de engasgo durante audiência Crédito: Reprodução

Um episódio inusitado assustou pessoas que acompanhavam uma audiência de instrução no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-BA), nesta terça-feira (5), em Salvador. No final da manhã, um advogado se engasgou e foi salvo por um juiz. O magistrado utilizou a manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros, para salvar o colega. >

A sessão judicial estava sendo gravada. Nas imagens, é possível ver que o advogado está sentado próximo a porta da sala. Ele tenta falar, mas não consegue devido ao engasgo. Uma outra pessoa oferece um copo de água, mas o advogado continua sem conseguir falar. É quando o juiz Danilo Gonçalves Gaspar se aproxima do advogado. >

"Ainda tá engasgado? Precisa dizer", diz o magistrado. Ao se aproximar do advogado, o juiz se coloca atrás do homem e faz duas compressões abdominais rápidas e fortes - técnica chamada de manobra de Heimlich. Após as compressões, o advogado afirma que está se sentindo melhor e eles se cumprimentam. O episódio aconteceu por volta das 10h30. >

Após o salvamento, o juiz Danilo Gonçalves comenta sobre a técnica. "A gente aprende, mas nunca imaginei precisar colocar em prática. Estamos aqui para isso", afirma. Nas imagens, é possível ver que as pessoas aparecem assustadas no momento do engasgo, mas o clima fica descontraído depois que o advogado é salvo. >