REGIÃO DO TABOÃO

Vídeo mostra momento que marquise de prédio caiu e atinge carros no Pelourinho

Um vídeo mostra o momento exato em que uma marquise de um prédio no Taboão, Pelourinho, desaba e atinge dois carros que estavam estacionados no local, nesta quarta-feira (11). Uma câmera de segurança flagrou a hora e mostra que um homem estava encostado em um dos veículos atingidos pouco antes do acidente acontecer. Outras duas pessoas passam ao lado. Não houve feridos.