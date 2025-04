SUSTO

Vídeo: viatura da Polícia Militar despenca de barranco em cidade baiana

Veículo do Comando de Policiamento Especializado (CIPE)

Uma viatura do Comando de Policiamento Especializado (Cipe) da Polícia Militar da Bahia despencou de uma ribanceira, na manhã de quarta-feira (9). O episódio, que não teve a causa revelada, aconteceu na BR-101, em Eunápolis, no extremo sul baiano. >

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando o acidente aconteceu. Um vídeo mostra que a frente do automóvel ficou destruída após a queda. Não há informações sobre feridos. >

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, que informou que nenhum dos policiais se feriu com gravidade. Os militares estão recebendo apoio do comando da unidade, segundo a PM.

>