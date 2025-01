PROJETO VERÃO

Vigilância Sanitária de Salvador inicia fiscalização em indústrias de gelo

Ação é realizada todos os anos para monitorar condições higiênico-sanitárias da fabricação do produto

Tharsila Prates

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 20:09

Fiscalização em fábrica de gelo em Paripe Crédito: Divulgação Bruno Concha/ PMS

É muito comum passear neste calorão, sentar para descansar, pedir uma bebida qualquer e curtir o gelo. Mas será que a água usada na fabricação do produto é própria para consumo? Para monitorar as condições higiênico-sanitárias é que a Vigilância Sanitária de Salvador (Visa) iniciou, na manhã desta segunda-feira (20), o Projeto Verão 2025. A primeira ação aconteceu em uma indústria de gelo, localizada no bairro de Paripe, e será estendida a 100% das fábricas de gelo da capital, totalizando oito estabelecimentos.

A ação é realizada todos os anos com o objetivo de monitorar as condições higiênico-sanitárias da fabricação do gelo, da água utilizada, do armazenamento dos produtos, além da utilização de equipamento de proteção individual (EPI) e análise microbiológica dos produtos.

Além das fábricas de gelo, a fiscalização também acontece nos hotéis, pousadas e serviços de buffets e self service da cidade, onde serão realizadas coletas de alimentos para inspeção e observação na estocagem e condições de higiene desses locais.

A chefe de alimentos da Visa, Emanuela Brito, alerta a população sobre cuidados que devem ser adotados durante o verão. “É necessário que se observe a procedência da água e do gelo utilizado nas bebidas consumidas, dando preferência ao gelo industrializado, além de, é claro, a higiene dos estabelecimentos comerciais e dos alimentos servidos nesses locais, dentre outros pontos como a temperatura e conservação desses alimentos”, explica.

As coletas vão acontecer até o dia 10 de fevereiro, e a fiscalização será executada através dos profissionais dos 12 Distritos Sanitários de Salvador. Em casos de irregularidades, os cidadãos podem efetuar denúncias à Vigilância Sanitária através do Fala Salvador, pelo telefone 156.

Riscos

Especialistas afirmam que o gelo pode oferecer potencial risco de contaminação por bactérias, geralmente do grupo coliforme, que se dividem em dois tipos: totais e fecais.