Vinte gatos estão disponíveis para adoção durante a exposição GatoGrupo da Bahia

Evento gratuito acontece até amanhã (04), das 10h às 16h, no Hotel Mercure, no Rio Vermelho

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 3 de agosto de 2024 às 18:24

Miguel, de 7 anos, convenceu os pais Ana Paula e Eduardo, a adotar a gatinha Mia Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Faz um mês que Miguel, 7 anos, vem pedindo aos pais outro gatinho para fazer companhia a Aurora, adotada em maio. "Eu gosto muito de gatos porque eles são carinhosos", disse o menino que sossegou enquanto não levou para casa outra gata. Um pet só é pouco. Agora Mia - nome que Miguel acabou de batizar mais uma gatinha - também é parte da família, após convencer a mãe, Ana Paula Cavalcante e o pai, Eduardo Carvalho.

A gatinha branca foi adotada neste sábado (03), durante mais uma edição das Exposições Internacionais do GatoGrupo da Bahia, evento para criadores de gatos que acontece até amanhã (04), no Hotel Mercure, no Rio Vermelho. Vinte gatos do Instituto Patruska Barreiro estão disponíveis para adoção durante o concurso, que também traz para os gateiros a oportunidade de ver de perto gatos de todos os tipos, raças e tamanhos, além de conversar com criadores sobre os cuidados com os felinos.

"Miguel queria muito outra gata. Quando adotamos Aurora, a adaptação foi rápida porque ela gosta muito de humanos. Ela é companheira, recebe a gente na porta quando chegamos. Loque que adotamos Aurora, o receio era dela fugir, tinha esse medo. Mas passou. É só dar amor e fazer com que ela se sinta parte da família", afirma Eduardo.

Rodrigo Araújo e Bingo, um dos seus gatos da raça oriental Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Promovido pelo GatoGrupo da Bahia e pela PremieRpet, o encontro é uma das etapas do campeonato nacional que vai escolher o Melhor Gato do Brasil, como explica o criador baiano e presidente do GatoGrupo da Bahia, Rodrigo Araújo.

"Os gatos concorrem com relação ao padrão de beleza da própria raça. Cada competição que a gente participa conta para o nacional. A próxima, acontece em setembro, em São Paulo. O meu gatil trouxe hoje 20 gatos, principalmente, da raça siamês e oriental", diz.

Exposição reúne 140 gatos de diversas raças Crédito: Priscila Natividade/ CORREIO

Gateiro há 30 anos e participante da competição desde 2010, Rodrigo já teve um gato campeão mundial baiano, em 2018. Atualmente, três machos da raça oriental presentes no evento ficaram em segundo lugar nos mundiais: Bingo (1 ano), Fox (4 anos) e Godiva (5 anos).

"Perdi as contas de quantos gatos premiados já tivemos em nosso gatil. É muito gato. Trouxemos a raça oriental para a Bahia. São os mais inteligentes e afetuosos de todos os gatos. Chamam atenção pela orelha muito grande, são magricelas e engraçados".

A paixão de Rodrigo por gatos começou com o pet de uma vizinha. "A partir daí, veio um, depois outro. Sempre gostei de bicho. Da criação comecei a querer melhores gatos e aí sigo até hoje", conta.

O evento é gratuito. Todos os animais inscritos no evento participam de um concurso de beleza felina, em que juízes de diversos países elegem os campeões com base nos critérios da Fédération Internationale Féline (FIFé). São 140 gatos de 15 diferentes raças além dos SRDs (sem raça definida), que participam de evento no fim de semana, com 38 criadores da Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju, Pernambuco e Minas Gerais.

Entre as raças presentes estão o Maine Coon - também conhecido como “gato gigante”, o Norueguês da Floresta (de pelagem longa e espessa), o Devon Rex - raça que inspirou a criação do personagem E.T. Outro destaque para quem ama gatos é a raça Don Sphinx, famosa pela ausência de pelos.

Adoção

Quem quiser sair do evento com um gatinho passa, inicialmente, por uma entrevista. É importante ter também uma caixa para o transporte. O gato é entregue vermifugado e desparasitado. A maior parte dos animais disponíveis para adoção estão castrados e o Instituto Patruska Barreiro pede uma taxa simbólica de R$ 100 para contribuir com a manutenção das atividades.

Coordenadora da parte de adoção de felinos, Etiene Bosetto explica os principais cuidados para quem deseja ter um gato: "A nossa recomendação é que o gatinho não tenha acesso à rua, e que a casa tenha muro alto ou o que o apartamento seja telado. Tem sempre a questão do cuidado com uma alimentação de qualidade, brinquedos e saber que a adoção é para a vida toda. Muitos desses gatos chegam a viver de 18 a 20 anos", ressalta.

Durante o evento, quatro bichinhos já foram adotados. A felina resgatada mais recente é Florzinha, que foi encontrada em Cassange, na rua, há cinco dias. Tom também foi resgatado há 20 dias. O gatinho foi encontrado abandonado em Lauro de Freitas com prolapso retal.

"Resgatamos Tom, cuidamos, tratamos e hoje ele está recuperado e foi muito elogiado pelos juízes. São gatos, inclusive, que competem com os gatos de raça. Quatro deles estão na final. Em eventos como esse é muito comum a gente ter animais que foram adotados por expositores e até os próprios clientes do hotel, além de famílias daqui mesmo que são amantes de gatos", acrescenta Etiene.

SERVIÇO

Evento de Gatos do GatoGrupo da Bahia

Quando: 3 e 4 de agosto de 2024

Horário: das 10h às 16h

Local: Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho (Rua Fonte do Boi, 215 – Rio Vermelho – Salvador/BA)