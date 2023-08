Sem freios: Bahia tem 120 mortos em chacinas policiais, diz instituto

O Instituto Fogo Cruzado registrou 120 pessoas mortas em Salvador e região metropolitana em chacinas policiais entre o período de 1º de julho de 2022 e 8 de agosto de 2023. Entre as vítimas estão um idoso, 114 adultos, e cinco pessoas que não tiveram a faixa etária identificada.



No dia 28 de julho deste ano, o Instituto chegou ao número de 106 vítimas, com a operação realizada no município de Camaçari. A maioria das pessoas mortas eram homens (114), o que corresponde a 95% dos óbitos. Os dados mostram ainda que três mulheres estão entre os mortos (2,5%) e outras três pessoas não tiveram gênero informado.