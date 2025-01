MATA ESCURA

Vizinho é preso suspeito de matar professor de boxe após briga de trânsito

Vítima teria estacionado na frente da garagem, gerando desentendimento

O vizinho suspeito de matar o instrutor de boxe Maurício Santos de Agostinho, de 47 anos, na Mata Escura, depois de uma briga na terça-feira (14) , foi preso no mesmo dia, segundo confirmou hoje a Polícia Civil. A participação de outras pessoas é investigada.

A investigação aponta que o homem de 36 anos conseguiu tomar a arma do instrutor de boxe durante a briga e atirou contra ele. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O conflito teria começado quando Maurício estacionou o carro em frente à garagem do vizinho , gerando uma discussão. Após o desentendimento, ele teria se dirigido à delegacia para registrar um boletim de ocorrência e, ao retornar, foi morto durante nova briga.

Ele chegou a ser socorrido depois de ser baleado, mas morreu no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula. Não há confirmação de quantas pessoas estavam envolvidas no crime.