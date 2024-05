VIOLÊNCIA

Vizinhos trocam tiros após briga em condomínio em Patamares

A discussão com troca de tiros começou após crianças estarem brincando de futebol em um local proibido de um condomínio. Um dos envolvidos deu entrada UPA do Marback, no entanto, não há detalhes do motivo e estado de saúde. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e o suspeito já foi identificado e está sendo procurado.