NOVOS REPRESENTANTES

Votação de médicos baianos nas eleições do Conselho Federal de Medicina será on-line

Cremeb disponibilizará 11 pontos de apoio ao eleito, com computador para acesso a plataforma de votação on-line e funcionários treinados para dar orientações

Da Redação

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 00:27

A classe médica baiana vai eleger, nos dias 6 e 7 de agosto, os seus representantes para o Conselho Federal de Medicina (CFM), que irão ocupar as cadeiras de conselheiros efetivo e suplente na entidade para a gestão 2024-2029.

A votação será exclusivamente on-line através do Portal das Eleições, das 8h às 20h e é obrigatório o voto para o médico inscrito no Conselho Regional de Medicina do estado da Bahia (Cremeb), mas facultativo aos que possuem mais de 70 anos. Quatro chapas estão concorrendo ao pleito na Bahia. Os membros e respectivas propostas podem ser conferidos no portal das eleições.

Para dar condições de votação ao médico que, porventura, esteja sem internet, computador, tablet ou celular, ou que possua alguma dúvida específica sobre o processo, o Cremeb disponibilizará 11 pontos de apoio ao eleitor (na sede, em Salvador e nas 10 representações regionais no interior do estado), com computador para acesso a plataforma de votação on-line e funcionários treinados para dar orientações. Confira abaixo a lista dos pontos de apoio:

– Sede do Cremeb: Rua Guadalajara, 175, Morro do Gato, Ondina, Salvador, BA – CEP: 40169-690

– Delegacia Regional Centro Oeste: Rua Luiz Viana Filho, 269 Centro Irecê/BA, CEP: 44.860-071

– Delegacia Regional Centro Sul I: Rua Rio de Janeiro, 71, sala 65 Centro, Guanambi/BA CEP: 46.430-000

– Delegacia Regional Centro Sul II: Praça Armindo Azevedo, 26 Centro, Brumado/BA CEP: 46.100-135

– Delegacia Regional Extremo Oeste: Rua 19 de maio, n° 220 B, Centro Barreiras/BA, CEP: 47.800-240

– Delegacia Regional Extremo Sul: Rua Dr. Gravatá, 46, S/202 Centro Eunápolis/BA. CEP: 45820-060

– Delegacia Regional Nordeste: Avenida Professor Fernando São Paulo, 328 Ponto Central, Feira de Santana/BA, CEP: 44.075-045

– Delegacia Regional Norte: Av. Apolônio Sales, 1059, Emp. Fonte Viva, Sala 10 Centro, Paulo Afonso/BA, CEP: 48601-195

– Delegacia Regional Sudoeste: Rua Siqueira Campos, 646 Recreio Vitória da Conquista/BA CEP: 45.020-400

– Delegacia Regional Sul: Av. Aziz Maron, 1067, Edf. Jequitibá Center, S/1009 Jardim Vitória Itabuna/BA, CEP: 45605-904

– Delegacia Regional São Francisco: Rua Minas Gerais, 46, S/05, C.M.E. Dr. Renato Cerqueira Santo Antônio Juazeiro/BA, CEP: 48.903-020

Caso o médico possua ainda alguma dúvida sobre as Eleições CFM 2024, ele pode utilizar o chatbot desenvolvido pelo Conselho Federal de Medicina com o intuito de responder perguntas sobre o processo eleitoral. Para aproveitar o serviço, basta clicar em “Atendimento ao eleitor” na parte inferior do Portal das Eleições e depois em “Iniciar chat”. O serviço do chatbot está disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.