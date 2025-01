AMÉRICA LATINA

Argentina fará cerca na fronteira com a Bolívia para conter imigrantes

Anúncio gerou uma reação imediata do governo boliviano

A Argentina anunciou a construção de um alambrado de 200 metros na fronteira com a Bolívia, especificamente na cidade de Aguas Blancas, na província de Salta, no norte do país. A medida faz parte das novas políticas migratórias adotadas pelo presidente argentino Javier Milei, que está alinhado com a postura do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao controle de fronteiras. A informação é do Uol.>