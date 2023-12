atirador foi morto

Ataque a tiros em universidade de Las Vegas deixa 3 mortos

As autoridades afirmaram que as múltiplas vítimas foram registradas por volta do meio-dia de hoje. "Estamos respondendo a relatos preliminares de um #ActiveShooter no campus da UNLV perto do BEAM Hall. Parece haver várias vítimas neste momento", disse o Departamento da Polícia em uma declaração na rede social X.