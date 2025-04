CRIME

Autora bestseller é assassinada no barco em que morava na Alemanha

Polícia suspeita que assassino seja alguém próximo

Foram parentes da escritora que localizaram o corpo e acionaram os bombeiros, responsáveis por notificar as autoridades. Segundo apuração do jornal The Guardian, a morte teria ocorrido durante a madrugada, entre meia-noite e 5h30.>

As autoridades locais trabalham com a possibilidade de que o responsável pelo crime conhecesse Alexandra. Uma das linhas investigativas considera que a arma usada no ataque tenha sido descartada no rio Elbe, que passa por baixo da embarcação onde ela morava. Mergulhadores estiveram no local para procurar pistas no entorno da cena do crime.>