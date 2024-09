ESPIONAGEM

Baleia suspeita de ser “espiã russa” é encontrada morta na Noruega

Uma baleia beluga chamada Hvaldimir, suspeita de ser uma espiã russa, foi encontrada morta na baía de Risavika, no sul da Noruega. O animal levava um dispositivo de monitoramento e a causa de sua morte ainda é desconhecida.

Em seu corpo, a baleia tinha uma coleira com uma câmera, além de uma inscrição que dizia “equipamento de São Petersburgo”. Os dizeres levaram à crença de que Hvaldimir seria um tipo de espião da marinha russa, que já treinou golfinhos anteriormente.

A baleia pesava mais de 1.200 kg, tinha mais de 4,2 metros de comprimento e entre 13 e 14 anos de idade. Ela foi vista pela primeira vez perto da Rússia, no norte da Noruega, em 2019. Desde então, já foi encontrada algumas vezes no país. Sebastian Strand, biólogo marinho que monitorava o animal afirmou ainda, em entrevista à Noruega NRK, que a baleia gostava até mesmo de interagir com humanos.