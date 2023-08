Bebê de 1 ano morre após avó esquecê-la em carro durante oito horas

Uma criança de 1 ano e dois meses morreu na segunda-feira, 31, depois que sua avó a deixou sozinha em um carro no Estado de Nova York, nos Estados Unidos, durante oito horas, disse a polícia. A morte está sob investigação e nenhuma acusação criminal foi feita até o momento.



A mulher de 54 anos esqueceu de deixar o bebê na creche, em Smithtown, em Long Island, e foi trabalhar, deixando a menina em uma cadeirinha dentro de um Jeep Cherokee, disse a polícia do condado de Suffolk em um comunicado à imprensa. Oito horas depois, a avó foi buscar a menina na creche e percebeu que ela a havia deixado dentro do carro. A criança foi levada para um hospital, onde foi declarada morta.