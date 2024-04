TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO

Biden chama ataque iraniano de 'descarado' e quer convocar líderes do G-7 para 'resposta unida'

Quase 99% das ameaças aéreas lançadas contra Israel no sábado foram interceptadas, segundo as autoridades do país

Estadão

Publicado em 14 de abril de 2024 às 10:17

Joe Biden Crédito: Divulgação

O presidente dos EUA, Joe Biden, condenou os ataques aéreos "sem precedentes" do Irã e seus representantes contra instalações militares em Israel e disse que reunirá os líderes do G-7 no domingo para coordenar uma "resposta diplomática unida ao ataque descarado do Irã".

Os militares dos EUA deslocaram aeronaves e destróieres de defesa contra mísseis balísticos ao longo da semana passada em apoio a Israel, disse ele. "Graças a esses deslocamentos e à extraordinária habilidade de nossos membros do serviço, ajudamos Israel a derrubar quase todos os drones e mísseis que se aproximavam", disse ele em um comunicado, reafirmando o compromisso "férreo" dos Estados Unidos com a segurança de Israel.

Nenhum ataque foi relatado contra as forças ou instalações dos EUA na região, disse ele. Biden havia conversado no início da noite com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, disseram autoridades da Casa Branca e de Israel.

Biden estava de folga em sua casa de praia, em Delaware, horas antes do ataque iraniano e retornou à Casa Branca para se reunir com sua equipe de segurança. Ele já tinha antecipado que os Estados Unidos estavam prontos para ajudar Israel. "Estamos dedicados a defender Israel. Apoiamos Israel. Vamos ajudar a defender Israel, e o Irã não terá sucesso", concluiu.

O ministro da defesa de Israel, Yoav Gallant, alertou em uma declaração televisionada no início deste domingo que, embora a atual onda de ataques contra Israel esteja completa, os israelenses devem permanecer em alerta "ainda não acabou". Ele também elogiou as forças armadas de Israel e dos Estados Unidos por bloquearem o ataque iraniano e disse que a defesa contra o ataque iraniano foi "uma conquista impressionante".

"Devemos estar preparados para todos os cenários. Dito isso, frustramos a onda mais significativa [do ataque], e o fizemos com sucesso", disse ele.

Em sua primeira resposta pública ao ataque iraniano, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu escreveu no X na manhã de domingo: "Nós interceptamos. Nós bloqueamos. Juntos venceremos"

Quase 99% das ameaças aéreas lançadas contra Israel no sábado foram interceptadas, disse o Contra-Almirante Daniel Hagari, porta-voz-chefe das forças armadas, durante comentários na televisão. Ele acrescentou que a base da força aérea de Nevatim, no deserto de Negev, no sul de Israel, sofreu apenas danos leves e estava funcionando. "O Irã pensou que paralisaria a base", disse o contra-almirante Hagari. "Ele falhou."