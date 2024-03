CALIFÓRNIA

Brasileiro, mulher e filho de 1 ano morrem atropelados em ponto de ônibus em São Francisco, EUA

O filho mais novo do casal está internado em estado grave

O brasileiro Diego Cardoso de Oliveira, 40 anos, a mulher dele, a portuguesa Matilde Ramos Pinto, 38, e o filho do casal, o garoto Joaquin, 1 ano, morreram atropelados enquanto aguardavam em um ponto de ônibus na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos.

O acidente aconteceu na tarde do último sábado (16). O outro filho do casal, um bebê de dois meses, está em estado grave no hospital.