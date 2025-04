CONFUSÃO EM MASSA

Briga de bar: brasileiro é preso suspeito de matar estudante português esfaqueado

Bar foi parcialmente destruído por um incêndio no dia seguinte ao crime

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de abril de 2025 às 08:07

Português Manuel Gonçalves foi morto a facadas em briga de bar que envolveu 20 pessoas Crédito: Reprodução

A Polícia Judiciária de Portugal prendeu um brasileiro identificado como Mateus Marley Machado, 27 anos, que é suspeito de matar a facadas o estudante da Universidade do Minho Manuel Gonçalves, 19. O crime aconteceu na madrugada do último sábado após uma briga que envolveu cerca de 20 pessoas no Bar Académico, em Braga. Já a prisão ocorreu na última quinta-feira (17). O brasileiro teria esfaqueado o jovem português na zona torácica e no membro superior direito. Ele chegou a receber atendimento médico, mas não sobreviveu.

O acusado teria antecedentes criminais nos Estados Unidos. Ao canal de televisão Now, o advogado dele negou que o cliente seja o autor do crime. As informações são do jornal O Globo. "Por motivos ainda não totalmente esclarecidos, elementos de dois grupos distintos foram expulsos do estabelecimento comercial após uma discussão verbal", disse a Polícia Judiciária em nota. >