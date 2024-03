AVIAÇÃO

CEO da United Airlines assegura foco em segurança, após incidentes com aviões da Boeing

O incidente mais recente ocorreu na sexta-feira, quando um jato da Boeing 737-800 - modelo com mais de 25 anos de idade - perdeu um painel externo durante voo da United Airlines com destino a Medford, Oregon. Em 7 de março, uma roda caiu de um avião da United, modelo Boeing 777, ao decolar em São Francisco e danificou veículos no estacionamento de funcionários do aeroporto. No dia seguinte, outro avião da United, modelo Boeing 737 MAX, caiu na grama ao dobrar a esquina de uma pista de taxiamento em Houston.