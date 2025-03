'FEBRE DE CABINE"

Cientista agride e ameaça colegas de morte em missão isolada na Antártica

Colegas confinados pediram resgate de emergência, mas isso deve levar pelo menos 15 dias

Um incidente violento em uma base de pesquisa remota na Antártica colocou em risco a segurança de uma equipe de cientistas sul-africanos. De acordo com um oficial do governo, o conflito começou após uma discussão sobre mudanças no cronograma de trabalho, mas rapidamente escalou para agressões físicas e ameaças de morte. O caso ocorreu na estação Sanae IV, localizada no extremo norte da Antártica, a cerca de 4.000 quilômetros da África do Sul. >

A equipe, composta por nove pesquisadores, está isolada desde o início da missão, que deve durar até dezembro, informou o Daily Mail. O isolamento extremo e as condições climáticas rigorosas, com temperaturas que chegam a -23°C, tornam quase impossível qualquer entrada ou saída da base. Por isso, todos os membros da equipe passam por rigorosas avaliações psicológicas, médicas e de histórico antes de serem aprovados para a expedição.>

O incidente>

Na semana passada, um dos pesquisadores enviou um e-mail alarmante, relatando que um colega havia agredido fisicamente outro membro da equipe e feito ameaças de morte. O autor do e-mail, cuja identidade não foi revelada, expressou profunda preocupação com a segurança pessoal e descreveu um ambiente de medo e intimidação.>

"Infelizmente, seu comportamento escalou para um nível profundamente perturbador. Ele agrediu fisicamente (outro colega), o que é uma grave violação da segurança pessoal e das normas do local de trabalho. Além disso, ele ameaçou matar (outro colega), criando um ambiente de medo e intimidação," escreveu o pesquisador.>

O e-mail, compartilhado com o jornal sul-africano Sunday Times, também mencionou que o acusado teria assediado sexualmente outro membro da equipe. A situação levou os pesquisadores a pedirem um resgate de emergência, mas uma operação desse tipo levaria pelo menos duas semanas para chegar à base, dependendo das condições climáticas.>

Tensões no Isolamento>

Um oficial do governo sul-africano confirmou que o comportamento agressivo do pesquisador foi desencadeado por uma disputa sobre uma tarefa que exigia mudanças no cronograma de trabalho. "Houve uma discussão verbal entre o líder da equipe e essa pessoa. Depois, a situação escalou e resultou em agressão física," explicou o oficial.>

O ministro do Meio Ambiente da África do Sul, Dion George, afirmou que falaria pessoalmente com a equipe para avaliar a situação. "Você pode imaginar como é. Eles estão em um espaço confinado, e as pessoas podem desenvolver uma espécie de 'febre da cabine'. Pode ser muito desorientador," disse ele.>

O Departamento de Florestas, Pesca e Meio Ambiente (DFFE) da África do Sul emitiu um comunicado afirmando que o acusado "mostrou remorso" e está disposto a se submeter a avaliações psicológicas adicionais. "Ele escreveu um pedido de desculpas formal à vítima e está disposto a se desculpar verbalmente com todos os membros da base," diz o comunicado.>

Além disso, o departamento implementou um processo de intervenção psicológica de longo prazo para restaurar as relações e garantir um ambiente de trabalho saudável. Um processo de relações trabalhistas também foi iniciado para lidar com a agressão física, enquanto as acusações de assédio sexual estão sendo investigadas.>

Cenário desafiante>

Especialistas destacam que o isolamento extremo e as condições adversas da Antártica podem amplificar conflitos interpessoais. Craig Jackson, professor de psicologia da saúde no trabalho, explicou à BBC que "pequenas questões podem se transformar em conflitos sérios" em ambientes isolados.>

Alan Chambers, um explorador que completou uma expedição de 700 milhas na região, descreveu o Polo Sul como um lugar "muito solitário". "Tudo fica amplificado. Não há cores, nem ruídos, nem nada que consideramos normal. O comportamento de todos, incluindo o seu próprio, é amplificado, e as pequenas coisas se tornam grandes problemas," disse ele.>

Outros casos>