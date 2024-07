INDONÉSIA

Cinco pessoas sobrevivem a queda de helicóptero em Bali

Cinco pessoas sobreviveram após um helicóptero turístico cair na vila de Pecatu, no sul de Bali, na Indonésia, após ficar preso em uma linha de pipa, disseram autoridades nesta sexta-feira, 19. Dois dos sobreviventes eram australianos e os outros três, indonésios. As informações da ABC News.

"Todas as vítimas puderam ser evacuadas com segurança", disse a Agência de Busca e Resgate da Indonésia em uma declaração nesta sexta-feira, 19. Três pessoas foram transferidas para um hospital. Fotos divulgadas pela agência mostram o helicóptero que transportava as cinco pessoas destruído.