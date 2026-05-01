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Com apenas 41 mansões, ilha superexclusiva é batizada de 'bunker dos bilionários' e atrai maiores fortunas do mundo

Indian Creek atrai cada vez mais ricaços em busca de privacidade absoluta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 17:31

Visáo aérea da ilha
Visáo aérea da ilha Crédito: Reprodução/Google Maps

Em uma cidade conhecida pelo luxo, poucos lugares são tão exclusivos quanto a Indian Creek Island. A pequena ilha artificial na costa de Miami, nos EUA, ganhou o apelido de “bunker dos bilionários” - e não por acaso. O local reúne uma concentração rara de riqueza, com mansões multimilionárias, segurança extrema e um nível de privacidade difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo.

O espaço é limitado: são apenas 41 terrenos residenciais, todos voltados para o mar, em uma área que abriga pouco mais de 80 moradores. Essa escassez ajuda a explicar por que os preços dispararam nos últimos anos. Hoje, propriedades podem ultrapassar facilmente US$ 60 milhões (cerca de R$ 300 milhões), e há negociações que chegam perto ou até passam da marca de US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão), segundo o NY Post. 

Mas o que realmente diferencia a ilha vai além dos valores. O acesso é feito por uma única ponte, com controle rigoroso de entrada. O local ainda conta com força policial própria e patrulhamento constante, inclusive por via marítima, criando um ambiente altamente protegido.

Ilha superexclusiva reúne maiores fortunas do mundo

Visáo aérea da ilha por Reprodução/Google Maps
Indian Creek Island por The Pinnacle List
Ilha tem seu próprio prefeito por Reprodução
Primeiro lote comprado por Bezos por Reprodução
Ele gostou tanto que comprou lote vizinho por Reprodução
Vista área de mansões por Reprodução
Ilha tem quadras de tênis e campo de golfe por Reprodução
Ilha fica na área de Miami por Reprodução
Ivanka Trump e Jared têm mansão no local por Reprodução
Vista aérea por Reprodução
1 de 10
Visáo aérea da ilha por Reprodução/Google Maps

Esse nível de segurança e isolamento virou um dos principais atrativos para bilionários - e explica por que a região tem recebido cada vez mais compradores nos últimos anos. A ilha se consolidou como um refúgio para quem busca discrição, longe da exposição de grandes centros urbanos.

O movimento recente do mercado imobiliário mostra essa tendência. Mansões em construção já aparecem com valores próximos de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão), enquanto terrenos vazios também são negociados por cifras altíssimas, impulsionados pela escassez e pela demanda crescente.

Moradores famosos

O avanço dos bilionários sobre a ilha pode ser visto em negociações recentes. De acordo com o New York Post, Jeff Bezos pagou US$ 68 milhões (cerca de R$ 340 milhões) por uma mansão e, apenas dois meses depois, adquiriu a casa ao lado por US$ 78 milhões (aproximadamente R$ 390 milhões), reforçando a disputa por espaço no endereço.

Fundador do Facebook, Mark Zuckerberg também adquiriu uma mansão na ilha. Além deles, figuras como Tom Brady e Ivanka Trump reforçam o perfil altamente seleto da vizinhança.

Dentro da ilha, grande parte da área é ocupada pelo Indian Creek Country Club, um clube de golfe com campo de 18 buracos que funciona como ponto central da comunidade. O acesso é restrito e envolve um processo rigoroso, o que reforça ainda mais o caráter exclusivo do endereço.

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Apesar de estar a poucos minutos de Miami Beach, Indian Creek funciona quase como um mundo à parte. Com governo próprio, regras internas e vigilância constante, o local oferece algo que nem sempre o dinheiro consegue comprar facilmente: anonimato e controle absoluto sobre quem entra e quem sai.

Essa combinação de localização privilegiada, segurança máxima e oferta limitada transformou a ilha em um dos mercados imobiliários mais disputados dos Estados Unidos - e consolidou sua fama como o verdadeiro “bunker dos bilionários”.

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Indian Creek Island

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