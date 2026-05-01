VIDA DE LUXO

Com apenas 41 mansões, ilha superexclusiva é batizada de 'bunker dos bilionários' e atrai maiores fortunas do mundo

Indian Creek atrai cada vez mais ricaços em busca de privacidade absoluta

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 17:31

Visáo aérea da ilha Crédito: Reprodução/Google Maps

Em uma cidade conhecida pelo luxo, poucos lugares são tão exclusivos quanto a Indian Creek Island. A pequena ilha artificial na costa de Miami, nos EUA, ganhou o apelido de “bunker dos bilionários” - e não por acaso. O local reúne uma concentração rara de riqueza, com mansões multimilionárias, segurança extrema e um nível de privacidade difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo.

O espaço é limitado: são apenas 41 terrenos residenciais, todos voltados para o mar, em uma área que abriga pouco mais de 80 moradores. Essa escassez ajuda a explicar por que os preços dispararam nos últimos anos. Hoje, propriedades podem ultrapassar facilmente US$ 60 milhões (cerca de R$ 300 milhões), e há negociações que chegam perto ou até passam da marca de US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão), segundo o NY Post.

Mas o que realmente diferencia a ilha vai além dos valores. O acesso é feito por uma única ponte, com controle rigoroso de entrada. O local ainda conta com força policial própria e patrulhamento constante, inclusive por via marítima, criando um ambiente altamente protegido.

Ilha superexclusiva reúne maiores fortunas do mundo 1 de 10

Esse nível de segurança e isolamento virou um dos principais atrativos para bilionários - e explica por que a região tem recebido cada vez mais compradores nos últimos anos. A ilha se consolidou como um refúgio para quem busca discrição, longe da exposição de grandes centros urbanos.

O movimento recente do mercado imobiliário mostra essa tendência. Mansões em construção já aparecem com valores próximos de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão), enquanto terrenos vazios também são negociados por cifras altíssimas, impulsionados pela escassez e pela demanda crescente.

Moradores famosos

O avanço dos bilionários sobre a ilha pode ser visto em negociações recentes. De acordo com o New York Post, Jeff Bezos pagou US$ 68 milhões (cerca de R$ 340 milhões) por uma mansão e, apenas dois meses depois, adquiriu a casa ao lado por US$ 78 milhões (aproximadamente R$ 390 milhões), reforçando a disputa por espaço no endereço.

Fundador do Facebook, Mark Zuckerberg também adquiriu uma mansão na ilha. Além deles, figuras como Tom Brady e Ivanka Trump reforçam o perfil altamente seleto da vizinhança.

Dentro da ilha, grande parte da área é ocupada pelo Indian Creek Country Club, um clube de golfe com campo de 18 buracos que funciona como ponto central da comunidade. O acesso é restrito e envolve um processo rigoroso, o que reforça ainda mais o caráter exclusivo do endereço.

Apesar de estar a poucos minutos de Miami Beach, Indian Creek funciona quase como um mundo à parte. Com governo próprio, regras internas e vigilância constante, o local oferece algo que nem sempre o dinheiro consegue comprar facilmente: anonimato e controle absoluto sobre quem entra e quem sai.