HABITAÇÃO

Aumento do número de 'super-ricos' brasileiros agrava crise em Portugal

Crise de habitação pressiona preços e muda o perfil das cidades



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 24 de março de 2026 às 21:00

Alta nos imóveis afeta moradores e expõe desigualdades no acesso à moradia Crédito: Freepik

Nos últimos anos, morar em Portugal deixou de ser sinônimo de custo acessível, e muita gente tem sentido isso no bolso. O aumento nos preços de imóveis virou assunto frequente, especialmente porque está cada vez mais difícil encontrar opções dentro da realidade de quem trabalha e vive no país.

No meio dessa discussão, um fator específico tem chamado atenção: a presença crescente de brasileiros com alto poder de investimento no mercado imobiliário.

Portugal 1 de 12

O que está acontecendo em Portugal?

Se você já pensou em morar em Lisboa ou até em Porto, saiba que encontrar um imóvel por um preço “ok” virou um desafio real.

Hoje, o país enfrenta uma combinação complicada:

Poucos imóveis disponíveis

Muita gente procurando

E preços subindo rápido Resultado? Comprar ou alugar ficou bem mais caro, principalmente nas regiões mais disputadas. Resultado? Comprar ou alugar ficou bem mais caro, principalmente nas regiões mais disputadas.

E onde entram os brasileiros ricos?

Agora entra um ponto que tem gerado debate.

Em lugares como Cascais e bairros valorizados de Lisboa, investidores estrangeiros (incluindo brasileiros) começaram a comprar imóveis de alto padrão.

E aí vem o efeito dominó:

Imóveis de luxo sobem de preço

Isso valoriza toda a região

E até imóveis mais simples ficam mais caros Ou seja: mesmo quem não está nem perto desse padrão acaba sendo impactado. Ou seja: mesmo quem não está nem perto desse padrão acaba sendo impactado.

Mas o problema é só esse?

Na verdade, não. Existem outros fatores importantes que ajudam a explicar por que tudo está mais caro:

Construção de novos imóveis acontecem devagar

Muitas casas ficam vazias ou são usadas só parte do ano

A procura está concentrada em áreas específicas (principalmente litoral e grandes cidades)

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Portugal até tem bastante imóvel, o problema é que nem todos estão disponíveis para quem precisa morar de fato.

E na prática, como isso afeta as pessoas?

Se você recebe um salário comum, a conta simplesmente não fecha. E isso tem levado muita gente a:

Adiar o plano de sair da casa dos pais

Dividir moradia com mais pessoas

Buscar bairros cada vez mais afastados Em alguns casos, o aluguel pode consumir quase toda a renda. Em alguns casos, o aluguel pode consumir quase toda a renda.

Quando vira um problema social

Entre pessoas de renda mais baixa, especialmente imigrantes, a situação pode ser ainda mais difícil:

Exigência de cauções muito altas

Recusas informais para alugar

Falta de contratos formais

Resultado? Muita gente acaba vivendo em quartos pequenos, casas superlotadas e condições bem abaixo do ideal.



O que isso revela no fim das contas?