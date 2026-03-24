Aumento do número de 'super-ricos' brasileiros agrava crise em Portugal

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 24 de março de 2026 às 21:00
Nos últimos anos, morar em Portugal deixou de ser sinônimo de custo acessível, e muita gente tem sentido isso no bolso. O aumento nos preços de imóveis virou assunto frequente, especialmente porque está cada vez mais difícil encontrar opções dentro da realidade de quem trabalha e vive no país.
No meio dessa discussão, um fator específico tem chamado atenção: a presença crescente de brasileiros com alto poder de investimento no mercado imobiliário.
Portugal
Se você já pensou em morar em Lisboa ou até em Porto, saiba que encontrar um imóvel por um preço “ok” virou um desafio real.
Hoje, o país enfrenta uma combinação complicada:
Agora entra um ponto que tem gerado debate.
Em lugares como Cascais e bairros valorizados de Lisboa, investidores estrangeiros (incluindo brasileiros) começaram a comprar imóveis de alto padrão.
E aí vem o efeito dominó:
Na verdade, não. Existem outros fatores importantes que ajudam a explicar por que tudo está mais caro:
Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Portugal até tem bastante imóvel, o problema é que nem todos estão disponíveis para quem precisa morar de fato.
Se você recebe um salário comum, a conta simplesmente não fecha. E isso tem levado muita gente a:
Entre pessoas de renda mais baixa, especialmente imigrantes, a situação pode ser ainda mais difícil:
Resultado? Muita gente acaba vivendo em quartos pequenos, casas superlotadas e condições bem abaixo do ideal.
No fim, o que está acontecendo em Portugal vai além de um simples aumento de preços. É um cenário em que o mercado continua atraente para investidores, mas morar bem está ficando cada vez mais difícil. Porque, para muita gente, o sonho da casa própria, ou até de morar sozinho, já virou algo distante.