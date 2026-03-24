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Aumento do número de 'super-ricos' brasileiros agrava crise em Portugal

Crise de habitação pressiona preços e muda o perfil das cidades

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 24 de março de 2026 às 21:00

Alta nos imóveis afeta moradores e expõe desigualdades no acesso à moradia
Alta nos imóveis afeta moradores e expõe desigualdades no acesso à moradia Crédito: Freepik

Nos últimos anos, morar em Portugal deixou de ser sinônimo de custo acessível, e muita gente tem sentido isso no bolso. O aumento nos preços de imóveis virou assunto frequente, especialmente porque está cada vez mais difícil encontrar opções dentro da realidade de quem trabalha e vive no país.

No meio dessa discussão, um fator específico tem chamado atenção: a presença crescente de brasileiros com alto poder de investimento no mercado imobiliário.

Portugal

Portugal por Shutterstock
Portugal por Shutterstock
Portugal por Google Maps
Aurora boreal em Portugal por Reprodução/X
Aqueduto das Águas Livres por Carolina Cerqueira/CORREIO
Estufa Aquecida por Carolina Cerqueira/CORREIO
Governo português vai privatizar a companhia aérea TAP por Divulgação
Hospedagem por Fernanda Varela/CORREIO
Vista da varanda por Fernanda Varela/CORREIO
Serra da Grândola por Fernanda Varela/CORREIO
Casa-Museu José Maria da Fonseca por Fernanda Varela/CORREIO
Casa-Museu José Maria da Fonseca por Fernanda Varela/CORREIO
1 de 12
Portugal por Shutterstock

O que está acontecendo em Portugal?

Se você já pensou em morar em Lisboa ou até em Porto, saiba que encontrar um imóvel por um preço “ok” virou um desafio real.

Hoje, o país enfrenta uma combinação complicada:

  • Poucos imóveis disponíveis
  • Muita gente procurando
  • E preços subindo rápido
Resultado? Comprar ou alugar ficou bem mais caro, principalmente nas regiões mais disputadas.

E onde entram os brasileiros ricos?

Agora entra um ponto que tem gerado debate.

Em lugares como Cascais e bairros valorizados de Lisboa, investidores estrangeiros (incluindo brasileiros) começaram a comprar imóveis de alto padrão.

E aí vem o efeito dominó:

  • Imóveis de luxo sobem de preço
  • Isso valoriza toda a região
  • E até imóveis mais simples ficam mais caros
Ou seja: mesmo quem não está nem perto desse padrão acaba sendo impactado.

Mas o problema é só esse?

Na verdade, não. Existem outros fatores importantes que ajudam a explicar por que tudo está mais caro:

  • Construção de novos imóveis acontecem devagar
  • Muitas casas ficam vazias ou são usadas só parte do ano
  • A procura está concentrada em áreas específicas (principalmente litoral e grandes cidades)

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Portugal até tem bastante imóvel, o problema é que nem todos estão disponíveis para quem precisa morar de fato.

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E na prática, como isso afeta as pessoas?

Se você recebe um salário comum, a conta simplesmente não fecha. E isso tem levado muita gente a:

  • Adiar o plano de sair da casa dos pais
  • Dividir moradia com mais pessoas
  • Buscar bairros cada vez mais afastados
Em alguns casos, o aluguel pode consumir quase toda a renda.

Quando vira um problema social

Entre pessoas de renda mais baixa, especialmente imigrantes, a situação pode ser ainda mais difícil:

  • Exigência de cauções muito altas
  • Recusas informais para alugar
  • Falta de contratos formais

Resultado? Muita gente acaba vivendo em quartos pequenos, casas superlotadas e condições bem abaixo do ideal.

O que isso revela no fim das contas?

No fim, o que está acontecendo em Portugal vai além de um simples aumento de preços. É um cenário em que o mercado continua atraente para investidores, mas morar bem está ficando cada vez mais difícil. Porque, para muita gente, o sonho da casa própria, ou até de morar sozinho, já virou algo distante.

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Imóveis Portugal

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