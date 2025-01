CONTRA IMIGRAÇÃO

Depois de muro com a Bolívia, Argentina fala em 'barreiras' na fronteira com Brasil

Política do governo Milei disse que os mecanismos de vigilância variam conforme a dinâmica econômica de cada país

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, anunciou na terça-feira (28) que serão intensificados os controles nas fronteiras do país, especialmente com o Brasil, como parte do Plano Güemes. Esta iniciativa visa combater atividades ilegais, como tráfico de drogas e contrabando, em uma ação conjunta entre o governo de Javier Milei e administrações provinciais. A medida inclui também a instalação de uma cerca de 200 metros na divisa com a Bolívia, já anunciada anteriormente pela Casa Rosada. >