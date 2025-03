ECONOMIA

Descoberta de mina de ouro gigante na China pode transformar a economia global; entenda

A mina pode ser a maior do mundo

Carol Neves

Publicado em 14 de março de 2025 às 08:56

Técnicos do Instituto de Pesquisa e Monitoramento de Desastres Geológicos da Província de Hunan Crédito: Divulgação

A China, já líder na produção mundial de ouro, surpreendeu o mercado com a descoberta de uma mina supergigante no final de 2024. Inicialmente, foram anunciadas 300 toneladas do metal precioso, mas análises posteriores revelaram que a jazida contém mil toneladas de ouro, localizadas a profundidades de até três mil metros. Com um valor estimado em US$ 83 bilhões (cerca de R$ 483 bilhões), o depósito tem alta concentração de ouro, com 138 gramas por tonelada de minério. >

A descoberta coloca a China ainda mais em destaque no cenário global, já que o país extraiu 370 toneladas de ouro em 2023, representando cerca de 10% da produção mundial, segundo o Conselho Mundial do Ouro. No entanto, a demanda interna chinesa por ouro é três vezes maior que sua produção, o que obriga o país a importar grandes quantidades de nações como Austrália e África do Sul. >

A mina, localizada na província de Hunan, pode trazer impactos significativos para a economia global. Especialistas alertam que o aumento da oferta de ouro pode influenciar os preços internacionais, afetando países que dependem da exportação do metal, investidores e nações que utilizam ouro como lastro financeiro. Além disso, a exploração da mina deve impulsionar o crescimento econômico regional, atraindo investimentos nacionais e internacionais e beneficiando comunidades vizinhas. >

Um estudo realizado por Loayza e Rigolini destacou que áreas com atividade mineradora tendem a apresentar maior consumo per capita e redução da pobreza. No entanto, o aumento da industrialização na região também pode gerar desafios sociais, como deslocamentos populacionais e desigualdade econômica. >